Megszólalt az üzemanyagárakról Magyar Péter: veszélyes jelenség indulhat be Magyarországon

A csütörtöki kormányszóvivői tájékoztató végén Magyar Péter az üzemanyagárak alakulásáról és az ellátás biztonságáról is beszélt.

A miniszterelnök egy grafikon segítségével mutatta be, hogy a magyarországi benzin- és dízelárak jelenleg alacsonyabbak a legtöbb szomszédos ország árainál. Ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az ausztriai üzemanyagárak jelentős különbsége üzemanyagturizmust indíthat el Magyarország felé, ami szerinte kockázatot jelenthet a hazai piac számára.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a nemzetközi katonai konfliktusok továbbra is jelentős hatással vannak a kőolaj világpiaci árára. Példaként említette a Hormuzi-szoros körüli helyzetet, valamint azt, hogy Oroszország jelenleg üzemanyag-importra szorul, ami növeli a keresletet a nemzetközi piacokon.

A miniszterelnök kitért a Mol százhalombattai finomítójának működésére is. Elmondása szerint az üzem jelenleg körülbelül 50 százalékos kapacitással termel, emiatt Magyarország a megszokottnál nagyobb mennyiségű üzemanyag behozatalára szorul.

Hozzátette, hogy a várakozások szerint a százhalombattai finomító szeptemberben ismét teljes, 100 százalékos kapacitással működhet. Ugyanakkor ez önmagában nem oldja meg a helyzetet, mert a hazai ellátáshoz továbbra is szükség lesz importra, miközben a piacon késztermékhiány tapasztalható.

Magyar Péter azt is elmondta, hogy naponta kap tájékoztatást az ország stratégiai üzemanyag-tartalékainak alakulásáról, és a kormány folyamatos egyeztetést folytat a Mollal az ellátás biztonságának fenntartása érdekében.

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Címlapkép: MTI/Szigetváry Zsolt