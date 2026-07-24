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Itt a végleges döntés: nem lesz olasz kapitány Pep Guardiola

Pénzcentrum
2026. július 24. 12:53

A 10 év után a Citytől távozó katalán edzőlegenda a családjával szeretne több időt tölteni, ezért mondott nemet az olaszoknak.

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Pep Guardiola visszautasította az Olasz Labdarúgó-szövetség (FIGC) megkeresését, így nem veszi át az olasz válogatott irányítását. A katalán szakember annak ellenére a pihenés mellett döntött, hogy a szövetség kiemelkedő fizetést és teljes szakmai szabadságot garantált volna neki.

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A tréner idén májusban, tíz év és tizenhét megnyert trófea után távozott a Manchester City kispadjáról. Az olasz szövetséget arról tájékoztatta, hogy tartja magát az eredeti elképzeléseihez, azaz egyelőre távol marad a labdarúgástól, hogy pihenéssel és utazással töltse az időt, valamint több időt szentelhessen a családjának.

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Giovanni Malagó, az olasz szövetség elnöke korábban már megerősítette a tárgyalások tényét, és hozzátette, hogy Guardiola fizetési igényeinek kielégítése érdekében még a költségvetési keretüket is hajlandóak lettek volna átlépni.

A visszautasítást követően a korábbi kiváló olasz középpályás, a jelenleg a dubaji United FC-t irányító Andrea Pirlo lépett elő a legfőbb esélyessé a szövetségi kapitányi posztra. Bárki is veszi át a nemzeti csapatot, az lesz a feladata, hogy az őszi Nemzetek Ligája-küzdelmek során sikeresen vezesse a gárdát a franciákkal, a belgákkal és a törökökkel közös csoportban, ezt követően pedig kiharcolja a részvételt a 2028-as Európa-bajnokságon.
Címlapkép: Getty Images
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