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Nem sokon múlt a tragédia, süllyedni kezdett egy sétahajó Budapesten: ez okozhatta a bajt

Pénzcentrum
2026. július 24. 12:11

Vízbetörés miatt süllyedni kezdett éjszaka egy kikötőben horgonyzó sétahajó a Dunán, ám a katasztrófavédelem és a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat összehangolt munkájának köszönhetően sikerült megakadályozni a megdőlt katamarán elsüllyedését.

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A Budapesti Rendőr-főkapitányság Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányságának munkatársai az éjszakai órákban kértek segítséget a bajba jutott vízi járműhöz. Amikor a civil kutató-mentők megérkeztek a helyszínre, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltói már elkezdték a víz szivattyúzását a hajótestből, a mentéshez pedig a kutató-mentő szolgálat munkatársai is csatlakoztak három nagy teljesítményű szivattyúval.

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Ezzel párhuzamosan a búvárok átvizsgálták a hajó belső terét, kívülről pedig eltömítették a már víz alá került kipufogónyílást. A helyzet pontos felmérése után a katasztrófavédelem búvárszolgálatának végül sikerült ideiglenesen megállítania a vízbetörést. A kutató-mentő szolgálat beszámolója szerint a sikeres beavatkozáshoz a hajó tulajdonosa és teljes legénysége is jelentős mértékben hozzájárult, mivel professzionális módon segítették a mentési munkálatokat - számolt be a Telex.

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Címlapkép: Getty Images
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