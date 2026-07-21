Rengeteg magyar fiókjában lapul ez a rém értékes papír: sokan nem is tudják, milyen sokat érhet

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A Henley Passport Index legfrissebb rangsora szerint a szingapúri állampolgárok a világ 227 országa és területe közül 192-be utazhatnak vízum nélkül, ezzel a szigetország útlevele bizonyult a világ legerősebbjének. A londoni Henley & Partners tanácsadó cég listájának élmezőnyét többségében ázsiai és európai államok alkotják, miközben az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság érezhetően visszaesett, Magyarország pedig az ötödik helyet foglalja el a rangsorban - írta meg a CNN.
A dobogó második fokán holtversenyben Japán és Dél-Korea áll, mindkét ország állampolgárai 188 úti célt kereshetnek fel vízummentesen. A harmadik helyet öt európai állam – Dánia, Luxemburg, Spanyolország, Svédország és Svájc – birtokolja 186 célponttal. Mivel a rangsor az azonos pontszámot elérő államokat ugyanarra a helyre sorolja, egy-egy pozíción több ország is osztozik.
Magyarország az ötödik helyen végzett 184 vízummentes úti céllal, Portugália, Szlovákia, Szlovénia és az Egyesült Arab Emírségek társaságában. Utóbbi állam a rangsor történetének legnagyobb javulását produkálta, hiszen 2006 óta 149 új vízummentes célponttal bővítette lehetőségeit, és 57 helyet lépett előre. Ez elsősorban a tudatos diplomáciai kapcsolatépítésnek és a vízumliberalizációnak köszönhető.
Az élmezőny végén meglepő módon több, hagyományosan erős útlevéllel rendelkező ország szerepel. Az Egyesült Királyság szenvedte el a legnagyobb éves visszaesést, így állampolgárai ma 182 országba léphetnek be vízum nélkül, ami nyolccal kevesebb, mint egy éve.
Az Egyesült Államok a 179 célpontot kínáló tizedik helyre került vissza, miután 2025 végén története során először kiesett a tíz legjobb közül. Ez azonban nem jelent valódi javulást, ugyanis valójában 37 ország előzi meg az amerikai útlevelet, eggyel több, mint korábban. Az amerikai útlevél egy év alatt hét célpontot veszített, és húsz év alatt a negyedikről a tizedik helyre csúszott vissza.
A szakértők szerint az útlevelek ereje a politikai stabilitást, a diplomáciai hitelességet és a nemzetközi szabályok alakításának képességét tükrözi. Misha Glenny geopolitikai szakértő szerint az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság mobilitási jogainak gyengülése nem csupán átmeneti anomália, hanem egy mélyebb geopolitikai átrendeződés egyértelmű jele.
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A lista végén továbbra is Afganisztán áll az utolsó, 101. helyen, mindössze 24 vízummentes úti céllal, közvetlenül Szíria és Irak mögött. A világ legerősebb és leggyengébb útlevele közötti különbség így jelenleg 168 célpontot tesz ki.
A Henley & Partners egyúttal a kettős állampolgárság megszerzésében is támogatja tehetős ügyfeleit. Elmondásuk szerint 2025-ben ügyfeleik 30 százaléka amerikai állampolgár volt. Ezzel párhuzamosan több európai ország is szigorította a származási alapú állampolgársági eljárások, valamint a befektetésekhez kötött, úgynevezett "aranyútlevél-programok" feltételeit, az Egyesült Államokban pedig egy republikánus szenátor olyan törvényjavaslatot terjesztett elő, amely megtiltaná az amerikai állampolgároknak bármilyen más állampolgárság megszerzését és birtoklását.
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