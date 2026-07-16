A cél egy olyan országos rendszer kialakítása, amelyben a hálózat, a menetrendek, a tarifák és a különböző utastájékoztatási alkalmazások is egységes képet mutatnak.
Figyelmeztet a nagykövetség: háború lesz a magyarok kedvelt üdülőhelyén, erre kérik a kint nyaralókat
A kiújuló regionális feszültségek miatt a magyar nagykövetség Muscatban arra kéri az Ománban tartózkodó magyar állampolgárokat, hogy fokozottan figyeljék a helyi híreket, és kerüljék a kikötők környékét, valamint az olajipari infrastruktúrát több ománi városban.
Rendkívüli tájékoztatást tett közzé az ománi magyar nagykövetség a térségben kialakult újabb konfliktushelyzet miatt. A diplomáciai képviselet arra figyelmezteti az Ománban tartózkodó magyar állampolgárokat, hogy kiemelt figyelemmel kövessék a helyi és regionális eseményeket, mivel a biztonsági kockázatok növekedhetnek.
A nagykövetség külön felhívja a figyelmet arra, hogy Muszandám kormányzóságban, valamint Szohár, Duqm és Szalála városában kerülni kell a kikötők térségét és az olajipari létesítményeket. Ezek a területek a térség geopolitikai helyzete miatt érzékeny infrastruktúrának számítanak, és egy esetleges incidens közvetlen kockázatot jelenthet a civil lakosság számára.
A külképviselet azt is javasolja, hogy minden Ománban tartózkodó magyar állampolgár regisztráljon konzuli védelemre, és töltse le a Konzinfo Utazom alkalmazást, amely valós idejű riasztásokat és hivatalos tájékoztatást nyújt a külföldön tartózkodóknak.
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