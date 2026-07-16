Figyelmeztet a nagykövetség: háború lesz a magyarok kedvelt üdülőhelyén, erre kérik a kint nyaralókat

A kiújuló regionális feszültségek miatt a magyar nagykövetség Muscatban arra kéri az Ománban tartózkodó magyar állampolgárokat, hogy fokozottan figyeljék a helyi híreket, és kerüljék a kikötők környékét, valamint az olajipari infrastruktúrát több ománi városban.

Rendkívüli tájékoztatást tett közzé az ománi magyar nagykövetség a térségben kialakult újabb konfliktushelyzet miatt. A diplomáciai képviselet arra figyelmezteti az Ománban tartózkodó magyar állampolgárokat, hogy kiemelt figyelemmel kövessék a helyi és regionális eseményeket, mivel a biztonsági kockázatok növekedhetnek.

A nagykövetség külön felhívja a figyelmet arra, hogy Muszandám kormányzóságban, valamint Szohár, Duqm és Szalála városában kerülni kell a kikötők térségét és az olajipari létesítményeket. Ezek a területek a térség geopolitikai helyzete miatt érzékeny infrastruktúrának számítanak, és egy esetleges incidens közvetlen kockázatot jelenthet a civil lakosság számára.

A külképviselet azt is javasolja, hogy minden Ománban tartózkodó magyar állampolgár regisztráljon konzuli védelemre, és töltse le a Konzinfo Utazom alkalmazást, amely valós idejű riasztásokat és hivatalos tájékoztatást nyújt a külföldön tartózkodóknak.