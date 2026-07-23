A férfi gyalog akart átkelni a Velencei-tavon, de a parttól alig másfél kilométerre jutott az iszap miatt.
Kritikus pillanathoz ért Budapest ivóvízellátása: elkerülhetetlennek látszik a vízdíjemelés, muszáj sürgősen lépni az ügyben
A júniusi kánikula, az aszályhelyzet és a rekordokat döntő alacsony dunai vízállás miatt ismét a figyelem középpontjába került Budapest ivóvízellátásának aktuális helyzete. Ennek kapcsán tartott sajtóháttérbeszélgetést a Fővárosi Vízművek, ahol szó esett a szolgáltatás színvonalának hosszútávú fenntartása érdekében szükséges lépésekről. Az ivóvízellátás jövőbeli kihívásairól, a szükséges fejlesztésekről, a hosszútávú fenntarthatóság lehetőségeiről Csörnyei Géza a Fővárosi Vízművek Zrt. vezérigazgatója beszélt a sajtónak.
A Fővárosi Vízművek Zrt. biztosítja Budapesten, illetve agglomeráció 11 településén több mint 2 millió fogyasztó számára biztosítja az ivóvizet. A társaság közvetlen üzemeltetésébe 6000 km hosszú vezetékhálózat tartozik, melyből több mint 5300 km ivóvízvezeték és így mintegy 510 milliárd forint értékű infrastruktúrát üzemeltet. Az ivóvíz-szolgáltatás zavartalan biztosítása - illetve ivóvíz-átadás, szennyvízelvezetést és -tisztítás - mellett a Fővárosi Vízműveknek számos egyéb feladata is van, mint az infrastruktúra folyamatos fejlesztése; kutak, vezetékek, gépházak, tározók és egyéb műtárgyak folyamatos karbantartása, korszerűsítése és időszakos rekonstrukciója. Emellett szükséges az előrelátó tervezés is, hogy a rendszer alkalmazkodni tudjon a változó igényekhez és környezethez. Ugyanis miközben az ivóvízhálózat folyamatosan bővül, a vízigény növekszik, a klímaváltozás hozta kihívásokra is előre fel kell készülnie a víziközműveknek az ivóvízellátás biztosításához.
Csörnyei Géza a Fővárosi Vízművek Zrt. vezérigazgatója a háttérbeszélgetésen elmondta, hogy a rendszer ma biztonságosan működik, az ellátás stabil. A szolgáltatás biztonságát jól mutatja, hogy a júniusi kánikula alatt is biztosítani tudta a zavartalan szolgáltatást a Vízművek a fővárosban és az agglomerációs szolgáltatási területükön. Ez az elmúlt évek rekord közeli fogyasztást hozó időszakai, a tartós hőhullámok és a Duna rekordalacsony vízállása mellett is mindig sikerült. A szakember szerint ez a kivételes természeti adottságok mellett a folyamatos karbantartásnak, műszaki fejlesztésnek és a több mint másfél évszázados szakmai tudásnak köszönhető.
A háttérbeszélgetésen elhangzott, hogy ugyan a klímaváltozás jelenleg is érezhető hatásai egyelőre nem veszélyeztetik az ivóvízellátást, viszont a jövőbeli zavartalan ellátás biztosítása érdekében meg kell kezdeni a felkészülést azokra a kihívásokra, amelyek a következő évtizedek során várnak a városra, illetve az országra is. A szakember hangsúlyozta, hogy a vízellátási kérdésekben ne lehet rövidtávon gondolkodni, hiszen a jelenleg használt infrastruktúra jelentős részét is több mint 50 éve tervezték, építették ki, ami ma is garantálja az ivóvízellátást. Így tehát a jelenleg megvalósításra váró fejlesztéseknek is évtizedes távlatokban kell majd megfelelnie az akkori igényeknek és kihívásoknak.
Csörnyei Géza kiemelte azt is, hogy nem pillanatnyi üzemzavarok kezeléséről van szó, hanem olyan átfogó fejlesztésről, amely a jövőben is garantálja az ellátásbiztonságot.
Ehhez pedig nem csak az elmaradt fejlesztések elvégzésére lesz szükség, és a már elkészített számtalan műszaki terv megvalósításáról, amelyekre nem álltak rendelkezésre a források az elmúlt időszakban. A szakember szerint nagy szükség van a fenntartható finanszírozás kialakítására is. A jelenlegi vízdíjrendszer és vagyongazdálkodási lehetőségek nem elegendők a szükséges fejlesztések elvégzéséhez, a Fővárosi Vízművek tevékenységeinek finanszírozása jelenleg nem nyújt olyan biztonságot és kiszámíthatóságot, mely a hosszú távú tervezést lehetővé tenné.
Csörnyei Géza a sajtó kérdésére elmondta, hogy a vízdíjak kérdése viszont politikai terület, melyre rengetegféle modell létezik, hogy biztosíthatja egy igazságos vízdíjrendszer a szolgáltatás fenntartható működését. A Vízművek viszont nem foglal állást egyik modell mellett sem, azt viszont hangsúlyozták, hogy a jelenleginél kiszámíthatóbb finanszírozásra van szükség az ellátásbiztonsághoz hosszú távon.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Jöhet a lakossági vízdíj emelés?
A szakemberek abban egyetértenek, hogy a jelenlegi alacsony vízdíjak a lakosságot sem motiválják arra, hogy a vízfelhasználásukat fenntarthatóbbá tegyék. A rendszer továbbá nem is igazságos, hiszen amíg az egyik településen vízhiánnyal küzdenek a nyári időszakban, máshol ivóvízzel töltik fel a kerti medencéket - a szakértők szerint egy jó vízdíjrendszer elsimíthatná ezeket az anomáliákat. Természetesen nem ez lehet az egyetlen eszköz: számos külföldi példát lehet említeni az edukatív programoktól kezdve, az esővízmegtartás támogatásán át, a szürkevíz-felhasználás szabályozásán keresztül a lebetonozott négyzetméterek után fizetendő magasabb díjakig, amelyeken keresztül ösztönzik a fogyasztókat a víztakarékosságra.
A Fővárosi Vízművek hangsúlyozta, hogy a vezetékes ivóvízellátás jövőjét nem akkor kell megtervezni, amikor már problémák jelentkeznek, hanem akkor, amikor a rendszer még biztonságosan működik. Ezt a jelenleg még biztonságos pillanatot kell most kihasználni arra, hogy még időben felkészülhessünk a következő évtizedek kihívásaira.
A sajtó kérdései nyomán a beszélgetésen még elhangzott, hogy nem csak a Fővárosi Vízművek, hanem az országban működő más víziközművek is hasonló kihívásokkal szembesültek és fognak szembesülni a jövőben. Az ország zavartalan ivóvízellátásának biztosításához, hosszútávon is fenntartható működéshez pedig forrásokra, kiszámítható finanszírozásra lenne mindenhol szükség. A klímaváltozás hatásaira most még lehetőség van, hogy időben felkészüljünk, erre hívták fel a figyelmet.
Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
Nyomáscsökkenés és vízhiány jön Budapest és az agglomeráció egy részén pénteken és szombaton: erre kell készülni
A Vízművek felhívta a figyelmet, hogy a felzavarosodott víz a munkálatok természetes velejárója, a víz ülepítés után biztonsággal felhasználható.
Milliók rezsijét írhatja át az EU: teljesen új energiapolitika készül, lesznek meglepetések a rezsicsökkentésben
Mi lesz a rezsivel a következő években? Ki fizeti meg az energiaválság árát? Olcsóbb lehet egyszer az áram? Nagy változások készülnek Európában.
Kiszivárogtak a titkos jelentések: életveszélyes anyag került a magyar utakra, áll a bál azbesztügyben
Miközben a bányákat képviselő szervezet az üzemek újranyitását sürgeti, Magyarországon már megkezdődött a kármentesítés, amelyet a kormány kiemelten kezel.
A fiatalember két társával indult útnak, ám miután a navigációjuk felmondta a szolgálatot, eltévedtek, és a visszaút során bekövetkezett a végzetes baleset.
Bérelni vagy venni? Eljöhetett a fordulópont a pesti albérletpiacon: rengeteget spórolhat egy okos döntés
A sikeres felvételi azonban sok családban csak az első lépés, hiszen másnap már azt kell kitalálni, hol fog lakni a diák szeptembertől.
Árulják Magyar Péter és Varga Judit egykori közös, balatonhenyei házát: ennyiért lehet megvenni a luxusingatlant
Közel 300 millió forintért hirdetik Varga Judit volt igazságügyi miniszter és Magyar Péter kormányfő egykori közös balatonhenyei ingatlanát.
Keserű jövő vár a magyar fiatalokra: több mint felük már elengedte a saját lakást, sosem engedhetik meg maguknak
A ponthatárok kihirdetésével ismét felélénkülhet az albérletpiac, ami újabb áremelkedést hozhat az egyetemvárosokban.
Bűntérkép: itt a leggyakoribbak a rablások Európában - meglepetés, hova került Magyarország a toplistán
Miközben több nyugat-európai országban jóval gyakoribbak az erőszakos rablások, Magyarország az egyik legalacsonyabb rablási rátával szerepel a kontinensen. Hogy hogyan? Mutatjuk!
Az albérletszezon a felvételi ponthatárok holnapi kihirdetésével indul, de a legnagyobb nyomás várhatóan augusztus közepétől szeptember elejéig nehezedik majd a piacra.
Itt a fordulat a magyar lakáspiacon: csúnyán megütheti a bokáját, aki most akarná eladni az ingatlanát
Lassuló forgalom, bővülő kínálat és egyre megfontoltabb vevők jellemezték az idei első fél év budapesti ingatlanpiacát.
Aranyat érhetnek az ilyen pesti ingatlanok: tízezrével állnak üresen - a Minisztérium is megszólalt a filléres lakásokról
Modern épületgépészettel újrahasznosíthatóvá válhatna sok magyar alagsor a lakhatási válság közepette, de a Minisztérium nem akar lazítsni a jelenlegi szabályozáson.
Rendkívüli változás jön a magyar lakásokban: aranyat érhet az ingatlan, ha van benne ez a berendezés
Az egyre pusztítóbb nyári hőhullámok miatt történelmi robbanás előtt áll az európai klímapiac.
Harminc hektáron ég a száraz aljnövényzet Kaba térségében, a tűzoltók nagy erőkkel küzdenek a lángokkal.
Bihar megye több településén is vízkorlátozás van érvényben, történelmi mértékű a csapadékhiány.
A hét közepéig sok napsütésre számíthatunk, csütörtökön azonban egy hidegfront hoz viharos széllel és jégesővel kísért zivatarokat.
A gazdák egy része szerint a rendszer hozzájárulhat a csapadékhiány kialakulásához, a tárcavezető megoldást ígér.
Budapesten stagnálnak a legnépszerűbb kisebb lakások és a szobák bérleti díjai, a vidéki egyetemvárosokban további drágulás tapasztalható.
Hiába a szép nyári idő, itt-ott lecsaphat a zápor és zivatar: mutatjuk, hol ne hagyd otthon az ernyőt!
Míg az északi országrészben a napsütésé lesz a főszerep, addig délen és délnyugaton felhősebb, esetenként csapadékosabb idő várható