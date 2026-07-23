Kritikus pillanathoz ért Budapest ivóvízellátása: elkerülhetetlennek látszik a vízdíjemelés, muszáj sürgősen lépni az ügyben

A júniusi kánikula, az aszályhelyzet és a rekordokat döntő alacsony dunai vízállás miatt ismét a figyelem középpontjába került Budapest ivóvízellátásának aktuális helyzete. Ennek kapcsán tartott sajtóháttérbeszélgetést a Fővárosi Vízművek, ahol szó esett a szolgáltatás színvonalának hosszútávú fenntartása érdekében szükséges lépésekről. Az ivóvízellátás jövőbeli kihívásairól, a szükséges fejlesztésekről, a hosszútávú fenntarthatóság lehetőségeiről Csörnyei Géza a Fővárosi Vízművek Zrt. vezérigazgatója beszélt a sajtónak.

A Fővárosi Vízművek Zrt. biztosítja Budapesten, illetve agglomeráció 11 településén több mint 2 millió fogyasztó számára biztosítja az ivóvizet. A társaság közvetlen üzemeltetésébe 6000 km hosszú vezetékhálózat tartozik, melyből több mint 5300 km ivóvízvezeték és így mintegy 510 milliárd forint értékű infrastruktúrát üzemeltet. Az ivóvíz-szolgáltatás zavartalan biztosítása - illetve ivóvíz-átadás, szennyvízelvezetést és -tisztítás - mellett a Fővárosi Vízműveknek számos egyéb feladata is van, mint az infrastruktúra folyamatos fejlesztése; kutak, vezetékek, gépházak, tározók és egyéb műtárgyak folyamatos karbantartása, korszerűsítése és időszakos rekonstrukciója. Emellett szükséges az előrelátó tervezés is, hogy a rendszer alkalmazkodni tudjon a változó igényekhez és környezethez. Ugyanis miközben az ivóvízhálózat folyamatosan bővül, a vízigény növekszik, a klímaváltozás hozta kihívásokra is előre fel kell készülnie a víziközműveknek az ivóvízellátás biztosításához.

Csörnyei Géza a Fővárosi Vízművek Zrt. vezérigazgatója a háttérbeszélgetésen elmondta, hogy a rendszer ma biztonságosan működik, az ellátás stabil. A szolgáltatás biztonságát jól mutatja, hogy a júniusi kánikula alatt is biztosítani tudta a zavartalan szolgáltatást a Vízművek a fővárosban és az agglomerációs szolgáltatási területükön. Ez az elmúlt évek rekord közeli fogyasztást hozó időszakai, a tartós hőhullámok és a Duna rekordalacsony vízállása mellett is mindig sikerült. A szakember szerint ez a kivételes természeti adottságok mellett a folyamatos karbantartásnak, műszaki fejlesztésnek és a több mint másfél évszázados szakmai tudásnak köszönhető.

A háttérbeszélgetésen elhangzott, hogy ugyan a klímaváltozás jelenleg is érezhető hatásai egyelőre nem veszélyeztetik az ivóvízellátást, viszont a jövőbeli zavartalan ellátás biztosítása érdekében meg kell kezdeni a felkészülést azokra a kihívásokra, amelyek a következő évtizedek során várnak a városra, illetve az országra is. A szakember hangsúlyozta, hogy a vízellátási kérdésekben ne lehet rövidtávon gondolkodni, hiszen a jelenleg használt infrastruktúra jelentős részét is több mint 50 éve tervezték, építették ki, ami ma is garantálja az ivóvízellátást. Így tehát a jelenleg megvalósításra váró fejlesztéseknek is évtizedes távlatokban kell majd megfelelnie az akkori igényeknek és kihívásoknak.

Csörnyei Géza kiemelte azt is, hogy nem pillanatnyi üzemzavarok kezeléséről van szó, hanem olyan átfogó fejlesztésről, amely a jövőben is garantálja az ellátásbiztonságot.

Ehhez pedig nem csak az elmaradt fejlesztések elvégzésére lesz szükség, és a már elkészített számtalan műszaki terv megvalósításáról, amelyekre nem álltak rendelkezésre a források az elmúlt időszakban. A szakember szerint nagy szükség van a fenntartható finanszírozás kialakítására is. A jelenlegi vízdíjrendszer és vagyongazdálkodási lehetőségek nem elegendők a szükséges fejlesztések elvégzéséhez, a Fővárosi Vízművek tevékenységeinek finanszírozása jelenleg nem nyújt olyan biztonságot és kiszámíthatóságot, mely a hosszú távú tervezést lehetővé tenné.

Csörnyei Géza a sajtó kérdésére elmondta, hogy a vízdíjak kérdése viszont politikai terület, melyre rengetegféle modell létezik, hogy biztosíthatja egy igazságos vízdíjrendszer a szolgáltatás fenntartható működését. A Vízművek viszont nem foglal állást egyik modell mellett sem, azt viszont hangsúlyozták, hogy a jelenleginél kiszámíthatóbb finanszírozásra van szükség az ellátásbiztonsághoz hosszú távon.

Jöhet a lakossági vízdíj emelés?

A szakemberek abban egyetértenek, hogy a jelenlegi alacsony vízdíjak a lakosságot sem motiválják arra, hogy a vízfelhasználásukat fenntarthatóbbá tegyék. A rendszer továbbá nem is igazságos, hiszen amíg az egyik településen vízhiánnyal küzdenek a nyári időszakban, máshol ivóvízzel töltik fel a kerti medencéket - a szakértők szerint egy jó vízdíjrendszer elsimíthatná ezeket az anomáliákat. Természetesen nem ez lehet az egyetlen eszköz: számos külföldi példát lehet említeni az edukatív programoktól kezdve, az esővízmegtartás támogatásán át, a szürkevíz-felhasználás szabályozásán keresztül a lebetonozott négyzetméterek után fizetendő magasabb díjakig, amelyeken keresztül ösztönzik a fogyasztókat a víztakarékosságra.

Valóban szükség van a vízdíjak emelésére? Magyarországon a lakossági vízdíjak hosszú évek óta változatlanok, miközben az üzemeltetés, az energia, az építőipari kivitelezések, az anyagok és a szolgáltatások költségei jelentősen emelkedtek. Nemzetközi összehasonlításban a magyarországi lakossági vízdíjak továbbra is az alacsonyabbak közé tartoznak, miközben a vezetékes ivóvízellátással szemben támasztott műszaki, környezetvédelmi és közegészségügyi elvárások folyamatosan nőnek. Ennek következtében a lakossági vízdíjak ma már nem biztosítanak elegendő fedezetet a víziközmű-rendszer hosszú távú megújítására.



A Fővárosi Vízművek álláspontja szerint a szolgáltatás jövőbeni biztonságához olyan kiszámítható finanszírozási környezetre van szükség, amelynek része a lakossági vízdíjak fokozatos és tervezhető emelése is. Ennek célja nem önmagában a díjak növelése, hanem annak biztosítása, hogy a szükséges rekonstrukciók és fejlesztések időben megvalósuljanak, és Budapest, valamint az ellátott térség ivóvízellátása a jövő szélsőséges időjárási helyzetei között is ugyanolyan biztonságos maradjon - írták.

A Fővárosi Vízművek hangsúlyozta, hogy a vezetékes ivóvízellátás jövőjét nem akkor kell megtervezni, amikor már problémák jelentkeznek, hanem akkor, amikor a rendszer még biztonságosan működik. Ezt a jelenleg még biztonságos pillanatot kell most kihasználni arra, hogy még időben felkészülhessünk a következő évtizedek kihívásaira.

A sajtó kérdései nyomán a beszélgetésen még elhangzott, hogy nem csak a Fővárosi Vízművek, hanem az országban működő más víziközművek is hasonló kihívásokkal szembesültek és fognak szembesülni a jövőben. Az ország zavartalan ivóvízellátásának biztosításához, hosszútávon is fenntartható működéshez pedig forrásokra, kiszámítható finanszírozásra lenne mindenhol szükség. A klímaváltozás hatásaira most még lehetőség van, hogy időben felkészüljünk, erre hívták fel a figyelmet.

Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA