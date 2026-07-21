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Fiatal nő cigarettázik egy kávézóban.
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Betilthatják a dohányzást a teraszokon a magyarok kedvelt nyaralóhelyén: ennek sokan nem fognak örülni

Pénzcentrum
2026. július 21. 20:02

Spanyolország újabb lépést tett a dohányzás visszaszorítása érdekében, miután a minisztertanács kedden elfogadta azt a törvénytervezetet, amely a 2005 óta hatályos szabályozást reformálja meg. Az új szabályozás kiterjeszti a füstmentes területeket, kifejezetten megtiltja a dohányzást a kiskorúak számára, a hagyományos cigarettával azonos megítélés alá vonja az elektronikus cigarettát, valamint szigorítja a kapcsolódó termékek árusítását és reklámozását - írta meg az euronews.

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A tervezet ezzel megkezdi parlamenti útját a spanyol törvényhozásban, a Cortes Generalesben, ahol a végleges elfogadás előtt még módosíthatják a képviselők. A kormány tájékoztatása szerint a legfontosabb cél a füstmentes területek bővítése, a gyermekek és fiatalok fokozott védelme, valamint a szabályozás hozzáigazítása az olyan új termékekhez, mint az e-cigaretta, a nikotinpárna és a vízipipa. Az egészségügyi tárca hangsúlyozta, hogy a jogszabály a jelenlegi törvényi hézagokat is igyekszik felszámolni.

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Az egyik legfontosabb változás a dohányzási tilalom kiterjesztése. Amennyiben a parlament elfogadja a törvényt, tilos lesz a dohányzás és az e-cigaretta használata a vendéglátóhelyek teraszain, a tengeri és folyóparti strandokon, a nyilvános uszodákban, a sportlétesítményekben, a nemzeti parkokban és a közösségi rendezvények helyszínein is.

Emellett 15 méteres védőzónákat alakítanak ki a közintézmények, kórházak, iskolák, könyvtárak, múzeumok és játszóterek bejáratai körül. Mónica García egészségügyi miniszter kiemelte, hogy Spanyolországban évente mintegy 50 ezer haláleset köthető a dohányzáshoz.

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A jogszabály most először tiltja meg kifejezetten a 18 év alattiak dohányzását, mivel eddig csupán az értékesítést és a termékek átadását büntették. A minisztérium adatai szerint a 14 és 18 év közöttiek körében a napi szinten dohányzók aránya 4,3 százalék, ami az 1994 óta mért legalacsonyabb érték, ugyanakkor az elmúlt egy hónapban dohányzók aránya ebben a korosztályban továbbra is magas, elérve a 15,5 százalékot.

A reform az e-cigarettát és a hasonló eszközöket – a nikotinmentes változatokat, a gyógynövényalapú dohánypótlókat és a vízipipát is beleértve – a hagyományos cigarettával azonos szabályozás alá vonja.

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Ezeket a termékeket a jövőben kizárólag szaküzletekben lehet majd értékesíteni, és a kirakatokban sem lehet reklámokat elhelyezni. A 2025-ös tervezethez képest a kormány átmenetileg kihagyta az eldobható e-cigaretták tilalmát és az egységes cigarettacsomagolás bevezetését, ám a parlamenti szakaszban mindkét szigorítást tervezik visszaemelni a szövegbe.

A tervezet a reklámozásra, a promócióra és a szponzorációra vonatkozó szabályokat is szigorítja, kiterjesztve a tilalmakat minden médiumra és platformra, az automatáktól kezdve egészen az internetig. Az audiovizuális tartalmakban tilos lesz a műsorvezetők vagy vendégek dohányzása, valamint a termékek márkajelzéseinek megjelenítése. A szabályszegőkre kiszabható bírságok 200 eurótól egészen 600 ezer euróig terjedhetnek, a kiskorúakra kiszabott 200 eurós bírság pedig közmunkával is megváltható lesz. A törvény a hivatalos közlönyben való megjelenését követő huszadik napon lép hatályba, a vendéglátóhelyeknek és intézményeknek pedig két hónap áll majd rendelkezésükre a figyelmeztető táblák cseréjére.
Címlapkép: Getty Images
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Felix DeSouza
5 perce
Ezzel tették tönkre a brit pubokat és a magyar kocsmákat is.

"kifejezetten megtiltja a dohányzást a kiskorúak számára" Miért, eddig legális volt??? Azta!

"a hagyományos cigarettával azonos megítélés alá vonja az elektronikus cigarettát" Ez kb ugyanakkora baromság mintha egy környezetszennyezési kategóriába tennék az e-autókat a százéves dízelekkel. Szokásos eresztény dogmatikus erőszakoskodás az ésszerű pragmatikus szabályozás helyett.
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