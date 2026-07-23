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Mogyoród, 2025. augusztus 3. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án. MTI/Vasvári Tamás
Sport

Kitálalt a száguldó cirkusz sztárja a Hungaroringen: fájdalmas vallomást tett a hétvégi Magyar Nagydíj előtt

MTI
2026. július 23. 16:54

A pálya teljesen készen áll minden versenyző fogadására, néhány pilóta már a helyszínen is van.

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Már csütörtökön megkezdődött a felvezetés a hétvégi 41. Forma–1-es Magyar Nagydíjra a Hungaroringen, ahol a médianapon a szurkolói programok és az extrém kihívások mellett a versenyzők esélylatolgatásai, valamint a labdarúgó-világbajnokság döntője is fókuszba került a hivatalos sajtótájékoztatókon.

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A kötelező médiaeseményeken túl a pilóták játékos feladatokban is összemérték az erejüket. Az Alpine színeiben versenyző Pierre Gasly és Franco Colapinto hazai kajakosokkal, valamint Gyulay Zsolttal, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatójával közösen próbálta ki az evezős ergométert, míg a Williams kettőse, Alexander Albon és Carlos Sainz Jr. labdarúgókkal és gyerekekkel csocsózott a paddockban. A kilátogató nézőket eközben a kísérőszériák pilótái mellett olyan vendégek szórakoztatták a színpadon, mint Kapu Tibor űrhajós és Kiss Norbert, kamion-Európa-bajnok.

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A délutáni sajtótájékoztatón a spanyol Fernando Alonso, az Aston Martin pilótája, honfitársa, Carlos Sainz, illetve az argentin Franco Colapinto vettek részt. Alonso kiemelte a mérnökök kemény munkáját a problémák megoldása érdekében, de hangsúlyozta, hogy egyelőre nehéz megjósolni, mindez mire lesz elég a mogyoródi pályán. Sainz eközben csalódottságának adott hangot, amiért az idény első tíz futamán mindössze hat pontot szerzett, elismerve, hogy a vártnál jóval nagyobb a lemaradásuk mind az élmezőnytől, mind a középmezőnytől.

A McLaren pilótája, Oscar Piastri, aki 2024-ben a Hungaroringen aratta pályafutása első futamgyőzelmét, szintén óvatosan nyilatkozott. Miután a tavaly világbajnoki címet szerző csapattársa, a brit Lando Norris legutóbb nyerni tudott a magyar pályán, az ausztrál versenyző most úgy fogalmazott, hogy bár az utóbbi időben jó irányba haladnak és közelebb kerültek a riválisokhoz, a valós esélyeket csak a pénteki szabadedzések után látják majd tisztábban.

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A 41. Magyar Nagydíj programja a pénteki szabadedzésekkel veszi kezdetét, a futamot pedig vasárnap 15 órakor rendezik, a hétvége eseményeit pedig az M4 Sport közvetíti élőben. Tegnap a Pénzcentrum is rsézt vett azon a sajtóbejáráson, ahol kiderült: a hétvégi nagydíjra elképsztő logisztikai teljesítményre van szükség, de elmondták azt is: az F1 rendkívül meg van elégedve azokkal a felújításokkal, amelyek végbementek az utóbbi két évben.

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Címlapkép: Getty Images
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