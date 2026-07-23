A Ferencváros a szerb Vojvodina magabiztos búcsúztatását követően a jóval erősebb holland Twente együttesével mérkőzik meg a labdarúgó Európa-liga-selejtező második fordulójában.
Kitálalt a száguldó cirkusz sztárja a Hungaroringen: fájdalmas vallomást tett a hétvégi Magyar Nagydíj előtt
A pálya teljesen készen áll minden versenyző fogadására, néhány pilóta már a helyszínen is van.
Már csütörtökön megkezdődött a felvezetés a hétvégi 41. Forma–1-es Magyar Nagydíjra a Hungaroringen, ahol a médianapon a szurkolói programok és az extrém kihívások mellett a versenyzők esélylatolgatásai, valamint a labdarúgó-világbajnokság döntője is fókuszba került a hivatalos sajtótájékoztatókon.
A kötelező médiaeseményeken túl a pilóták játékos feladatokban is összemérték az erejüket. Az Alpine színeiben versenyző Pierre Gasly és Franco Colapinto hazai kajakosokkal, valamint Gyulay Zsolttal, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatójával közösen próbálta ki az evezős ergométert, míg a Williams kettőse, Alexander Albon és Carlos Sainz Jr. labdarúgókkal és gyerekekkel csocsózott a paddockban. A kilátogató nézőket eközben a kísérőszériák pilótái mellett olyan vendégek szórakoztatták a színpadon, mint Kapu Tibor űrhajós és Kiss Norbert, kamion-Európa-bajnok.
A délutáni sajtótájékoztatón a spanyol Fernando Alonso, az Aston Martin pilótája, honfitársa, Carlos Sainz, illetve az argentin Franco Colapinto vettek részt. Alonso kiemelte a mérnökök kemény munkáját a problémák megoldása érdekében, de hangsúlyozta, hogy egyelőre nehéz megjósolni, mindez mire lesz elég a mogyoródi pályán. Sainz eközben csalódottságának adott hangot, amiért az idény első tíz futamán mindössze hat pontot szerzett, elismerve, hogy a vártnál jóval nagyobb a lemaradásuk mind az élmezőnytől, mind a középmezőnytől.
A McLaren pilótája, Oscar Piastri, aki 2024-ben a Hungaroringen aratta pályafutása első futamgyőzelmét, szintén óvatosan nyilatkozott. Miután a tavaly világbajnoki címet szerző csapattársa, a brit Lando Norris legutóbb nyerni tudott a magyar pályán, az ausztrál versenyző most úgy fogalmazott, hogy bár az utóbbi időben jó irányba haladnak és közelebb kerültek a riválisokhoz, a valós esélyeket csak a pénteki szabadedzések után látják majd tisztábban.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A 41. Magyar Nagydíj programja a pénteki szabadedzésekkel veszi kezdetét, a futamot pedig vasárnap 15 órakor rendezik, a hétvége eseményeit pedig az M4 Sport közvetíti élőben. Tegnap a Pénzcentrum is rsézt vett azon a sajtóbejáráson, ahol kiderült: a hétvégi nagydíjra elképsztő logisztikai teljesítményre van szükség, de elmondták azt is: az F1 rendkívül meg van elégedve azokkal a felújításokkal, amelyek végbementek az utóbbi két évben.
A korábbi bajnok sérülésből visszatérőben vállalt civil állást, tavaly augusztus óta nem lépett be az oktagonba.
Az Egyesült Államokban készülő Kós Hubert szerint Milák döntése önzésre vall, amellyel ráadásul megfosztotta a magyar csapatot egy éremtől.
Friss hírek Klein Dávid csúcstámadásáról: ezért fordult vissza 50 méterrel a cél előtt a magyar hegymászó
Klein Dávid mindössze 50-70 méterrel a 8051 méter magas pakisztáni Broad Peak csúcsa előtt kényszerült visszafordulásra
A 33 éves német szakember teljes felelősséget vállalt azért, mert a klub munkatársait az ellenfelek edzéseinek megfigyelésére utasította.
Hoppá, erre ki számított?! Pep Guardiola lehet a következő olasz kapitány, egyre közelebb a megyegyezés
Az Olasz Labdarúgó-szövetség (FIGC) elnöke megerősítette, hogy komolyan érdeklődnek Pep Guardiola iránt, akit szívesen látnának a nemzeti csapat kispadján.
Békítenék a lázadozó teniszezőket: nagy kasza lehet a következő francia nyílt bajnokság, komoly ajánlatot kaptak
A kezdeményezés komoly mérföldkövet jelent a versenyzők és a szervezők között a pénzdíjakról régóta zajló vitában, és a US Openre is nyomást gyakorol majd.
A szabályzat szerint minden istállónak a szezon során négy első szabadedzésen kell lehetőséget biztosítania fiatal versenyzőknek, autónként két alkalommal.
Az üzlet több mint 6 milliárd dollárra értékelheti az angol klubot, amelynek tulajdonosa, a Fenway Sports Group már meg is erősítette a tárgyalások tényét.
A kritikát megfogalmazók szerint a regnáló elnök a nemzeti bajnokságok rovására hoz felelőtlen döntéseket, miközben a labdarúgás egész rendszerét áthatja a korrupció és a politikai...
Még ellenfele be se igazán melegedett, a 19 évesen kétszeres világbajnok Littler egy tökéletes, 9 nyilas körrel rántotta be a meccsmotort.
Durva, mi zajlik a Hungaroringen a Magyar Nagydíj előtt: órák alatt kell beköltöztetni az F1-es vándorcirkuszt
A Belga Nagydíj után szinte azonal elindultak az első kamionok Magyarországra: a DHL és az F1 vezetői mutatták be, hogy költöztetik a gigantikus vándorcirkuszt.
Andoni Iraola már az első liverpooli edzésein egyértelművé tette, milyen hozzáállást vár el a fiatal játékosoktól.
Elképesztő összegek repkedhetnek ezen a nyáron is a PL-ben: megint megdőlhet az összes rekord, milliárdok a piacon
A nyári átigazolási időszakban elköltött pénz minden korábbi rekordot megdönthet a Premier League-ben.
A Győr feledtetné a BL-selejtezőben esett csúfós kudarcot, és szeretne főtáblára kerülni a Konferencialigában - ehhez először luxemburgi ellenfél áll az útjukban.
Az Egyesült Államokban több mint ezer domainnevet kapcsoltak le a torna ideje alatt, és nagyjából ugyanennyit blokkoltak Kolumbiában is.
Hiába kapott ki a döntőben, sokak szerint mégis Lionel Messi a legjobb: különös eredmény jött ki a vb-szavazáson
Bár a döntőt csapata, a gólkirályi címet pedig ő maga vesztette el, a szakírók szerint mégis az argentin legenda lett a vb legjobb játékosa.
Elképesztő szerencse: 3 dollárért találta meg a kosárlegenda melegítőjét, 89 ezerért vették meg tőle
A legendás kosárlabdázó a ritkaságnak számító ruhadarabot az 1972-es bajnoki döntőben viselte, a megtaláló 3 dollárból csinált vele 89 ezret.
Komoly támogatást kapott a vb létszámának bővítési terve, amit Gianni Infantino vetett fel - ha bevezetik, már a következő vébén 128 meccset játszhatnak.