Kitálalt a száguldó cirkusz sztárja a Hungaroringen: fájdalmas vallomást tett a hétvégi Magyar Nagydíj előtt

A pálya teljesen készen áll minden versenyző fogadására, néhány pilóta már a helyszínen is van.

Már csütörtökön megkezdődött a felvezetés a hétvégi 41. Forma–1-es Magyar Nagydíjra a Hungaroringen, ahol a médianapon a szurkolói programok és az extrém kihívások mellett a versenyzők esélylatolgatásai, valamint a labdarúgó-világbajnokság döntője is fókuszba került a hivatalos sajtótájékoztatókon.

A kötelező médiaeseményeken túl a pilóták játékos feladatokban is összemérték az erejüket. Az Alpine színeiben versenyző Pierre Gasly és Franco Colapinto hazai kajakosokkal, valamint Gyulay Zsolttal, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatójával közösen próbálta ki az evezős ergométert, míg a Williams kettőse, Alexander Albon és Carlos Sainz Jr. labdarúgókkal és gyerekekkel csocsózott a paddockban. A kilátogató nézőket eközben a kísérőszériák pilótái mellett olyan vendégek szórakoztatták a színpadon, mint Kapu Tibor űrhajós és Kiss Norbert, kamion-Európa-bajnok.

EZ IS ÉRDEKELHET Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben Gyulay Zsolt még ma is úgy gondolja, hogy 2020-ban a Magyar Nagydíj mentette meg - Ausztriával együtt - a Covid miatt alaposan megtépázott Forma 1-es világbajnokságot. Interjú.

A délutáni sajtótájékoztatón a spanyol Fernando Alonso, az Aston Martin pilótája, honfitársa, Carlos Sainz, illetve az argentin Franco Colapinto vettek részt. Alonso kiemelte a mérnökök kemény munkáját a problémák megoldása érdekében, de hangsúlyozta, hogy egyelőre nehéz megjósolni, mindez mire lesz elég a mogyoródi pályán. Sainz eközben csalódottságának adott hangot, amiért az idény első tíz futamán mindössze hat pontot szerzett, elismerve, hogy a vártnál jóval nagyobb a lemaradásuk mind az élmezőnytől, mind a középmezőnytől.

A McLaren pilótája, Oscar Piastri, aki 2024-ben a Hungaroringen aratta pályafutása első futamgyőzelmét, szintén óvatosan nyilatkozott. Miután a tavaly világbajnoki címet szerző csapattársa, a brit Lando Norris legutóbb nyerni tudott a magyar pályán, az ausztrál versenyző most úgy fogalmazott, hogy bár az utóbbi időben jó irányba haladnak és közelebb kerültek a riválisokhoz, a valós esélyeket csak a pénteki szabadedzések után látják majd tisztábban.

A 41. Magyar Nagydíj programja a pénteki szabadedzésekkel veszi kezdetét, a futamot pedig vasárnap 15 órakor rendezik, a hétvége eseményeit pedig az M4 Sport közvetíti élőben. Tegnap a Pénzcentrum is rsézt vett azon a sajtóbejáráson, ahol kiderült: a hétvégi nagydíjra elképsztő logisztikai teljesítményre van szükség, de elmondták azt is: az F1 rendkívül meg van elégedve azokkal a felújításokkal, amelyek végbementek az utóbbi két évben.