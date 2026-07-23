Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 23.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. július 23.

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Befektetés, tőzsde

Skandináv lottó A sorsolás dátuma: 2026. július 22.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 30. héten emelkedő számsorrendben a következők:

2, 4, 5, 12, 13, 31, 35

Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 47 db

5-ös találat: 2368 db

4-es találat: 35244 db



OTP: 46400 Ft

MOL: 4400 Ft

RICHTER: 11740 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.07.24: Napos idő lesz gomolyfelhő-képződéssel, északkeleten lehet több felhő. Az ország északkeleti felén előfordulhat zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szelet élénk, több helyen erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban általában 10 és 16 fok között, a szélvédett, illetve hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul. Délután 22, 27 fok között valószínű.

2026.07.25: Többnyire kevés fátyol-, illetve gomolyfelhő mellett napos idő várható, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A változó irányú szél mérsékelt marad. A minimum általában 10, 16 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken lehet ennél hűvösebb a hajnal. A csúcsérték 25 és 30 fok között várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hideg jellegű fronthatás várható, a különösen érzékenyeknél fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Tartós álmosságérzés jelentkezhet. A szervezet görcskészsége hidegfront érkezésekor erősödik, emiatt az epe-, vese-, gyomor- és bélgörcsök száma a frontbetegeknél emelkedhet. Ugyancsak a görcskészséggel függ össze, hogy egyes esetekben a szülések korábban indulnak meg. A fokozottabb véralvadási hajlam miatt nagyobb az esélye trombózisnak. A vércukorszint alacsonyabbá válhat. A test szöveteinek pH-ja enyhén lúgos irányba tolódik el, ezért vizenyősebbé, ödémásabbá válik a szervezet. Ez az ízületi fájdalmak, valamint a reumatikus panaszok fokozódását is eredményezi. A hangulatunkban bekövetkező változások is a front számlájára írhatók, hidegfrontnál ugyanis introvertáltabbá válhatunk. A felső légúti hurutos megbetegedések száma megnőhet hidegfronti hatásnál, számítani lehet asztmatikus rohamok fellépésére. Halmozottabban észlelhetők az allergiás betegségek, illetve tünetek is. (2026.07.22)

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