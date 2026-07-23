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Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 23.)
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Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 23.)

Pénzcentrum
2026. július 23. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. július 23.

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CHF: 391.38 Ft
GBP: 426.08 Ft
USD: 318.32 Ft

<h2>Skandináv lottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. július 22.<br> A Skandináv lottó nyerőszámai a 30. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>2, 4, 5, 12, 13, 31, 35</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 7-es találat: 0 db<br> 6-os találat: 47 db<br> 5-ös találat: 2368 db<br> 4-es találat: 35244 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 46400 Ft
MOL: 4400 Ft
RICHTER: 11740 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.07.24: Napos idő lesz gomolyfelhő-képződéssel, északkeleten lehet több felhő. Az ország északkeleti felén előfordulhat zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szelet élénk, több helyen erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban általában 10 és 16 fok között, a szélvédett, illetve hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul. Délután 22, 27 fok között valószínű.

2026.07.25: Többnyire kevés fátyol-, illetve gomolyfelhő mellett napos idő várható, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A változó irányú szél mérsékelt marad. A minimum általában 10, 16 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken lehet ennél hűvösebb a hajnal. A csúcsérték 25 és 30 fok között várható.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hideg jellegű fronthatás várható, a különösen érzékenyeknél fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Tartós álmosságérzés jelentkezhet. A szervezet görcskészsége hidegfront érkezésekor erősödik, emiatt az epe-, vese-, gyomor- és bélgörcsök száma a frontbetegeknél emelkedhet. Ugyancsak a görcskészséggel függ össze, hogy egyes esetekben a szülések korábban indulnak meg. A fokozottabb véralvadási hajlam miatt nagyobb az esélye trombózisnak. A vércukorszint alacsonyabbá válhat. A test szöveteinek pH-ja enyhén lúgos irányba tolódik el, ezért vizenyősebbé, ödémásabbá válik a szervezet. Ez az ízületi fájdalmak, valamint a reumatikus panaszok fokozódását is eredményezi. A hangulatunkban bekövetkező változások is a front számlájára írhatók, hidegfrontnál ugyanis introvertáltabbá válhatunk. A felső légúti hurutos megbetegedések száma megnőhet hidegfronti hatásnál, számítani lehet asztmatikus rohamok fellépésére. Halmozottabban észlelhetők az allergiás betegségek, illetve tünetek is. (2026.07.22)

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Várható érték
A várható értéken olyan gyors és meghatározott időre korlátozható értéknövekményt értünk, amelynek nagysága előre meghatározható, valószínűsíthető. A várható értéknek nagy szerepe van a növénybiztosításokban. A várható érték nemcsak a növény-, hanem az egyéb vagyonbiztosításoknál is alkalmazható, ha az előfeltételek a gyors és meghatározott értéknövekedés megvalósulására és megállapítására egyaránt fennállnak. (pl. növendékállatok biztosítása, az üzemszüneti biztosításban kieső nyereség megtérítése stb).

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