Rendkívüli veszély fenyegeti Magyarország legfontosabb termővidékeit: már a hazai földek kilenctizede megszenvedi a csapást

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Magyarország területének közel 89 százalékát sújtja legalább közepes mértékű mezőgazdasági aszály, a legfőbb nyári termővidékeken pedig még ennél is kritikusabb a helyzet a HungaroMet legfrissebb adatai szerint.
A részletes statisztikák jól mutatják a helyzet komolyságát, hiszen az ország területének több mint felén, 59,4 százalékán már nagyfokú a szárazság. A területek 28,4 százalékát közepes, míg 1,5 százalékát kifejezetten súlyos aszály sújtja. Enyhe vízhiány a területek 6,8 százalékán tapasztalható, és mindössze az ország 3,9 százaléka mentes teljesen a problémától.
A földrajzi eloszlást tekintve a legrosszabb helyzetben az Alföld, a Dunántúl keleti fele, valamint a Kisalföld egy része van, ahol nagyfokú vagy súlyos kiszáradás tapasztalható. A mezőgazdaság számára optimális talajnedvesség jelenleg csupán a délnyugati országrészben, illetve néhány kisebb északkeleti körzetben mérhető.
A szárazság alakulása folyamatosan nyomon követhető a HungaroMet agrometeorológiai oldalán, ahol április óta naponta frissülő grafikonok és szöveges elemzések mutatják be a folyamatokat. A rendszer pontos képet ad a vízhiány intenzitásának és kiterjedésének változásairól, különös tekintettel a kapásnövények főbb termőkörzeteire, valamint az elmúlt tíz nap tendenciáira.
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