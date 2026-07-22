2026. július 22. szerda Magdolna
19 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy egyenlő oldalú téglalap alakú panorámakép, amelyen egy kiszáradt tómeder látható, repedezett, kiszáradt iszapmintázattal, kék éggel és ragyogó nappal.
Utazás

Rendkívüli veszély fenyegeti Magyarország legfontosabb termővidékeit: már a hazai földek kilenctizede megszenvedi a csapást

Pénzcentrum
2026. július 22. 19:14

Magyarország területének közel 89 százalékát sújtja legalább közepes mértékű mezőgazdasági aszály, a legfőbb nyári termővidékeken pedig még ennél is kritikusabb a helyzet a HungaroMet legfrissebb adatai szerint.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A részletes statisztikák jól mutatják a helyzet komolyságát, hiszen az ország területének több mint felén, 59,4 százalékán már nagyfokú a szárazság. A területek 28,4 százalékát közepes, míg 1,5 százalékát kifejezetten súlyos aszály sújtja. Enyhe vízhiány a területek 6,8 százalékán tapasztalható, és mindössze az ország 3,9 százaléka mentes teljesen a problémától.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A földrajzi eloszlást tekintve a legrosszabb helyzetben az Alföld, a Dunántúl keleti fele, valamint a Kisalföld egy része van, ahol nagyfokú vagy súlyos kiszáradás tapasztalható. A mezőgazdaság számára optimális talajnedvesség jelenleg csupán a délnyugati országrészben, illetve néhány kisebb északkeleti körzetben mérhető.

A szárazság alakulása folyamatosan nyomon követhető a HungaroMet agrometeorológiai oldalán, ahol április óta naponta frissülő grafikonok és szöveges elemzések mutatják be a folyamatokat. A rendszer pontos képet ad a vízhiány intenzitásának és kiterjedésének változásairól, különös tekintettel a kapásnövények főbb termőkörzeteire, valamint az elmúlt tíz nap tendenciáira.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#utazás #időjárás #magyarország #vízhiány #meteorológia #mezőgazdaság #agrárium #szárazság #aszály #hungaromet #alföld

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:32
19:14
18:58
18:43
18:37
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 22.
Sokan legyintenek erre a nyári tünetre: életveszélyes betegséget jelezhet, tüdőembólia is lehet a vége
2026. július 21.
Felfoghatatlan csalási módszerrel fosztják ki tömegek bankszámláit: már az arcképes azonosítás is kevés, hogy megvédjen?!
2026. július 22.
Bűntérkép: itt a leggyakoribbak a rablások Európában - meglepetés, hova került Magyarország a toplistán
2026. július 22.
Már csak 10-15 évünk maradt? Ijesztő jövő vár az emberiségre, ha nem változtatunk sürgősen ezen a szokásunkon
2026. július 22.
Bevásárolt szuperritka sportkocsikból a magyar elit: a 100 milliós Rolls-Royce már snassznak számít a toplistán
NAPTÁR
Tovább
2026. július 22. szerda
Magdolna
30. hét
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Beütött a drágulás: már 300 ezer forintba kerül egyetlen hétvége a magyarok kedvenc tengerparti városában
2
1 hete
Teljesen kiakadt az éttermi borravalón Erdélyi Mónika: Miért adjak, ha én szolgálom ki magam?!
3
2 hete
Milliós bírságokat szórnak a magyarok kedvenc nyaralóhelyein: egy eltett kagyló vagy egy szelfi is vaskos csekket érhet
4
1 hete
Brutális tömegkarambol miatt áll a forgalom az M5-ösön: óriási a káosz
5
6 napja
Figyelmeztet a nagykövetség: háború lesz a magyarok kedvelt üdülőhelyén, erre kérik a kint nyaralókat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deviza jóváírás
A bank a kedvezményezett számláján jóváír egy adott deviza összeget. Három eset lehetséges: 1. deviza számlán írja jóvá az azonos devizában szereplő összeget 2. forint számlán ír jóvá a bank a deviza összeget, ekkor a bank deviza vételi árfolyamon számol, 3, deviza számlán ír jóvá a bank más devizában lévő összeget, szintén vételi árfolyamon számolva.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 22. 18:58
Bűntérkép: itt a leggyakoribbak a rablások Európában - meglepetés, hova került Magyarország a toplistán
Pénzcentrum  |  2026. július 22. 18:01
Kvíz: Mennyit tudsz a hazai egyetemekről? Itt a 10 ponthoz másfajta egyetemi tudásra lesz szükséged!
Agrárszektor  |  2026. július 22. 19:31
Olyan dolog fog történni augusztusban, amire 27 éve nem volt példa