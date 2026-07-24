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Telki, 2024. szeptember 2.Gulácsi Péter kapus a magyar válogatott edzésén a telki edzõközpontban 2024. szeptember 2-án. A magyar csapat a labdarúgó Nemzetek Ligájában Németország ellen szeptember 7-én Düsseldorfban lép pályára, három
Sport

Na, ezt ki látta jönni? Leléphet Lipcséből Gulácsi Péter, spanyol csapat várja tárt karokkal

Pénzcentrum
2026. július 24. 12:13

Gulácsinak még jövő nyárig élő szerződése van Lipcsében, ám a Villarreal szívesen látná, és állítólag már meg is egyezett a veterán magyar kapussal.

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A 36 éves, korábbi magyar válogatott kapus, Gulácsi Péter a nyáron elhagyhatja az RB Leipzig együttesét, és a spanyol élvonalban szereplő Villarrealnál folytathatja pályafutását.

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Fabrizio Romano átigazolási szakértő értesülései szerint a kapus már előrehaladott tárgyalásokat folytat, és szinte minden részletben megegyezett a Bajnokok Ligája főtábláján szereplő spanyol klubbal. A klubváltás véglegesítéséhez már csak a két egyesületnek kell megállapodnia egymással, mivel Gulácsit 2027 nyaráig szerződés köti a lipcseiekhez.

Gulácsi Péter
Csapata: RB Leipzig
Posztja: kapus
Nemzetisége: magyar
Életkora: 36 év
Szerződése lejár: 2027. június 29.
Piaci értéke: 1M €
Adatlap létrehozva: 2026.07.24.

A spanyol bajnokságban legutóbb a Barcelona és a Real Madrid mögött bronzérmesként végző, korábbi Európa-liga-győztes Villarreal kapuskeretét jelenleg a brazil Luiz Júnior és a spanyol Arnau Tenas alkotja. Mivel utóbbi játékos várhatóan távozik, a magyar hálóőrt vélhetően az ő pótlására szemelték ki.

Az 58-szoros magyar válogatott Gulácsi, aki 2025 nyarán vonult vissza a nemzeti csapattól, még 2015-ben a Salzburgtól igazolt a lipcseiekhez. Azóta 362 mérkőzésen védte a német csapat kapuját, amelyet csapatkapitányként két Német Kupa-győzelemhez is hozzásegített.

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címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
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