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Na, ezt ki látta jönni? Leléphet Lipcséből Gulácsi Péter, spanyol csapat várja tárt karokkal
Gulácsinak még jövő nyárig élő szerződése van Lipcsében, ám a Villarreal szívesen látná, és állítólag már meg is egyezett a veterán magyar kapussal.
A 36 éves, korábbi magyar válogatott kapus, Gulácsi Péter a nyáron elhagyhatja az RB Leipzig együttesét, és a spanyol élvonalban szereplő Villarrealnál folytathatja pályafutását.
Fabrizio Romano átigazolási szakértő értesülései szerint a kapus már előrehaladott tárgyalásokat folytat, és szinte minden részletben megegyezett a Bajnokok Ligája főtábláján szereplő spanyol klubbal. A klubváltás véglegesítéséhez már csak a két egyesületnek kell megállapodnia egymással, mivel Gulácsit 2027 nyaráig szerződés köti a lipcseiekhez.
A spanyol bajnokságban legutóbb a Barcelona és a Real Madrid mögött bronzérmesként végző, korábbi Európa-liga-győztes Villarreal kapuskeretét jelenleg a brazil Luiz Júnior és a spanyol Arnau Tenas alkotja. Mivel utóbbi játékos várhatóan távozik, a magyar hálóőrt vélhetően az ő pótlására szemelték ki.
Az 58-szoros magyar válogatott Gulácsi, aki 2025 nyarán vonult vissza a nemzeti csapattól, még 2015-ben a Salzburgtól igazolt a lipcseiekhez. Azóta 362 mérkőzésen védte a német csapat kapuját, amelyet csapatkapitányként két Német Kupa-győzelemhez is hozzásegített.
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címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
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