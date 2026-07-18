Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter tájékoztatása szerint az érintettek 2026. augusztus elsején térhetnek vissza a szolgálatba.
Bejelentette a MÁV: újraindul a közlekedés ezen a forgalmas vonalon - rengeteg utas várt már erre
Többéves szünetet és alapos pályakarbantartást követően 2026. augusztus 1-jén indul újra a személyszállítás a Dombóvár–Komló vasútvonalon, így a vonatok a korábbi pótlóbuszoknál gyorsabb utazást és a távolsági járatokhoz is megbízhatóbb csatlakozást kínálnak - közölte a MÁV.
A Közlekedési és Beruházási Minisztérium döntése alapján visszatérő vasúti szolgáltatást átfogó felújítás előzte meg. A 2023-ban leállított szakaszon a biztonságos közlekedés érdekében több mint 18 kilométeren végeztek vágányszabályozást, a betonaljak rögzítéseit pedig 6500 ponton javították ki.
A menetrendet a helyi civil szervezetekkel egyeztetve, a térség utazási igényeihez igazítva alakították ki. Az S447-es jelzésű szóló Bz motorkocsik menetideje 42 perc lesz, ami nyolc perccel rövidebb a pótlóbuszokénál. A járatok a reggeli és esti órákat leszámítva kétórás, ütemes menetrend szerint közlekednek majd. A tervezés során kiemelt figyelmet fordítottak a csatlakozások visszaállítására, így Dombóváron kényelmesen át lehet szállni a Budapest és Pécs között közlekedő Mecsek InterCity járatokra, valamint Kaposvár és Baja felé is. Kora hajnalban Sásdon, a tanítási időszakban vasárnap esténként pedig a Tenkes expresszvonathoz is garantálják az átszállást.
A megújult vonalon az utastájékoztatás is korszerűbbé válik. A megállóhelyekre új információs oszlopok kerülnek, a komlói állomáson pedig egy fali tájékoztatót helyeznek el. Innovatív fejlesztésként Mecsekpölöskén, a hazai vasúti helyszínek közül elsőként, egy valós idejű adatokat megjelenítő e-papír terminált is telepítenek, amelyet a buszmegállókban korábban már sikeresen teszteltek.
Az újraindulás anyagilag is kedvező lehetőségeket tartogat az utasok számára, hiszen a pótlóbuszokon korábban bevezetett 400 forintos kedvezményes jegy a vonaton megváltva várhatóan 2026 végéig elérhető marad. Emellett augusztus 1-jétől visszatér az 1490 forintos Mecsek napijegy is, amely a vásárlástól számított 24 órán át érvényes a térség kijelölt vasútvonalain, így a Dombóvár–Pécs és a Dombóvár–Bátaszék közötti szakaszokon, valamint az ezek által határolt terület helyközi buszjáratain. Ez a napijegy a kirándulóknak, például az Országos Kéktúra bejárásához is ideális választást jelent.
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