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vihar a Balaton felett - Magyarország
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Kettészakad az ország időjárása: miközben tombol a nyárias meleg, hat vármegyében lecsaphat a vihar

Pénzcentrum
2026. július 24. 08:20

Pénteken túlnyomóan napos időre és 22–27 Celsius-fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk, az északkeleti országrészben kialakuló zivatarok miatt azonban hat vármegyére is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

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A HungaroMet előrejelzése szerint a nap nagy részében a napsütés dominál majd, a nappali csúcshőmérséklet pedig 22 és 27 fok között alakul. Késő estére a levegő kellemesen, 14 és 20 fok közé hűl le. Napközben az északi-északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik.

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Bár az ország jelentős részén nyugodt idő várható, az északkeleti harmadban záporok és zivatarok zavarhatják meg a napsütést. A várható viharok miatt a meteorológiai szolgálat elsőfokú veszélyjelzést léptetett életbe Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Békés vármegyében.
Címlapkép: Getty Images
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