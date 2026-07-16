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Elszálltak az üzemanyagárak, meginogtak a légitársaságok: komoly átrendeződés jöhet Európában
A Perzsa-öbölben kiújult konfliktus miatt megugró olajárak több, pénzügyileg gyengébb európai légitársaságot is nehéz helyzetbe hoztak. Elemzők, befektetők és iparági vezetők szerint a szektorban komoly átrendeződés – szerkezetátalakítások, felvásárlások vagy akár csődök – várható, miközben a magas üzemanyagköltségek felszínre hozták egyes társaságok sérülékeny mérlegszerkezetét.
A brit diszkont légitársaság, az easyJet egy amerikai befektetők által vezetett felvásárlás előtt áll, amely a harmincéves vállalatot a járvány előtti csúcsértékénél jóval alacsonyabb áron vezetné ki a tőzsdéről. A lett airBaltic áthidaló finanszírozást keres a fizetésképtelenség elkerülése érdekében, míg a norvég Norse Atlantic stratégiai felülvizsgálatot indított. Bár az iparág nagy része a világjárvány után rendezte pénzügyi helyzetét, a dráguló üzemanyag ismét nyomás alá helyezte a részvényárfolyamokat.
Jelenleg nagyjából négy-öt igen jelentős európai légitársaságnak teszünk ajánlatot szerkezetátalakítási folyamatok lebonyolítására – nyilatkozta Barema Bocoum, az Interpath tanácsadó cég EMEA-régiós vezetője. A globális légiközlekedési iparág a múlt hónapban szinte a felére csökkentette a 2026-os nyereség-előrejelzését a közel-keleti konfliktusra hivatkozva, amely megdrágította az üzemanyagot és megzavarta a kulcsfontosságú légi útvonalakat.
A kedvezőtlenebbé váló működési környezet miatt a társaságok visszafogták terjeszkedési terveiket. Az Airbus a hónapban lefelé módosította a következő húsz évre vonatkozó, utasszállító repülőgépek iránti keresleti előrejelzését. A légitársaságok többsége rendkívül óvatos a kapacitásbővítés terén – mutatott rá Bertrand Grabowski légiközlekedési tanácsadó, néhány kivételt, például a Turkish Airlines-t említve.
A magas kerozinárak, amelyek a működési költségek akár több mint harmadát is kitehetik, idén komoly aggodalmat keltettek a társaságok pénzügyi stabilitása miatt. Elemzők szerint a kisebb szereplők vannak a legnagyobb veszélyben, és a nyári főszezon esetleges forgalomkiesése egyesek számára végzetes lehet. A szokásos forgatókönyv szerint a bajba jutott légitársaságoknak februárra fogy el a pénzük – jegyezte meg James Halstead londoni elemző.
Az iparág korábban gyakran rácáfolt a tömeges csődökről szóló jóslatokra, most azonban több figyelmeztető jel is mutatkozik. Az Egyesült Államokban a növekvő üzemanyag-, munkaerő- és lízingköltségek fokozatosan felemésztették a diszkont légitársaságok költségelőnyét, ami hozzájárult a Spirit Airlines májusi csődjéhez is.
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Elemzők szerint a Wizz Air mérlegszerkezete is sérülékeny, ami akár felvásárlási célponttá is teheti, a társaság ugyanakkor azt állítja, hogy elegendő likviditással rendelkezik, sőt versenytársai gyengeségéből profitálva új útvonalakat is átvehet.
Willie Walsh, a Nemzetközi Légiszállítási Szövetség főigazgatója szerint egyes légitársaságok kiszorulnak majd a piacról, vagy nagyobb szereplők vásárolják fel őket, különösen abban az esetben, ha az üzemanyagárak tartósan magasak maradnak.
A cél egy olyan országos rendszer kialakítása, amelyben a hálózat, a menetrendek, a tarifák és a különböző utastájékoztatási alkalmazások is egységes képet mutatnak.
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