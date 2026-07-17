Eladó Tihany legendás étterme: már 100 milliót engedtek az árából, mégsem kell senkinek

Már tavaly is írtunk arról, hogy eladó a legendás tihanyi Tűzkert Étterem. Akkor még 580 millió forintért kereste új gazdáját a több évtizede működő vendéglátóhely, mostanra azonban majdnem 100 millióval olcsóbban kínálják. A hely adottságai közben mit sem változtak: műemléki épület, balatoni panoráma, búbos kemence, teraszok és Tihany egyik legjobb fekvésű pontja jár a leendő tulajdonosnak.

A hír ennyi: közel félmilliárd forintért továbbra is eladó Tihany egyik különleges vendéglátóhelye, a Tűzkert Étterem. A műemléki védettségű épület nem egy üresen álló balatoni ingatlan: több mint húsz éve működik, kialakult vendégkörrel, visszatérő vendégekkel és olyan adottságokkal, amelyeket ma már szinte lehetetlen lenne utólag megteremteni. Ennek ellenére eddig nem akadt olyan vevő, aki meglátta volna benne a lehetőséget.

Pedig a lokációt nehéz lenne jobban kitalálni: az étterem Tihany egyik legforgalmasabb részén, a Bencés Apátságtól pár perc sétára található, közel a Pisky sétányhoz és a Visszhang-dombhoz. A nyári hónapokban turisták ezrei fordulnak meg a környéken – a kérdés már csak az, ki az, aki újra megtölti élettel ezt a több mint húsz éve működő balatoni vendéglőt.

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Nem egy frissen felhúzott balatoni vendéglátóhely

A Tűzkert nem egy most épült, divatos balatoni étterem, amit egy trendi koncepcióval próbálnak eladni. A helynek története van: a műemléki védelem alatt álló épület hagyományos magyaros vendéglátást képvisel, az ételek egy része pedig a mai napig búbos kemencében készül.

A jelenlegi tulajdonosok több mint két évtizede működtetik ahelyet, most viszont úgy döntöttek, hogy a vállalkozás helyett inkább a családdal, az unokákkal töltenének több időt. A hirdetés szerint az étterem „szépen felújított és karbantartott”, vagyis az új tulajdonosnak nem egy romos épület felújításával kellene kezdenie. Inkább az a kérdés, milyen irányba viszi tovább a helyet.

Eladó a kemencés étterem Tihanyban

287 négyzetméter étterem, két terasz és egy lakás is jár hozzá

A hirdetés alapján a csomag nem kevés: a 287 négyzetméteres étterem a hozzá tartozó épületekkel és kerthelyiségekkel együtt eladó.

A hely jelenleg:

120 vendéget tud fogadni,

12 fős személyzettel működik,

a főépületben 45 vendég számára van hely,

két nagy terasszal rendelkezik.

A nagyobbik, 117 négyzetméteres teraszon 11 asztal várja a vendégeket, itt található három sörcsap és az étterem egyik látványos eleme, a fehér búbos kemence is. A másik, 94 négyzetméteres teraszon hat darab, hatfős asztal kapott helyet. A vendégtér mellett a háttér is kiépített: az udvaron külön épületben működik a konyha, található sokkoló, két hűtőkamra, valamint külön fehér és fekete mosogatóhelyiség. A manzárdtetőtérben pedig egy 65 négyzetméteres, háromszobás lakást alakítottak ki – vagyis akár az új tulajdonos lakhatása, akár személyzeti elhelyezés is megoldható.

A balatoni panoráma adott, a vevő még hiányzik

A Tűzkert Étterem egyik legnagyobb erőssége alighanem az, amit nem lehet utólag hozzáépíteni: a helyszín. Tihany óvárosának magasabb részén fekszik, ahonnan nemcsak a Bencés Apátság, hanem a Balaton látványa is hozzátartozik az élményhez.

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A kérdés már csak az, hogy a közel félmilliárdos befektetésben ki látja meg a lehetőséget. Mert a hely adottságai alapján nem akármilyen étterem lehetne belőle – csak valakinek újra meg kell töltenie tartalommal.

Hogy a Tűzkert Étterem végül mikor és milyen áron talál új gazdára, azt egyelőre nehéz megjósolni. Az viszont sokat elmond a hazai vendéglátás jelenlegi helyzetéről, hogy egy ilyen adottságokkal rendelkező, bejáratott, műemléki környezetben működő étterem sem talált még vevőre. Pedig Tihanyban, a Balaton egyik legkeresettebb településén működik, ahol a jó lokáció önmagában is komoly értéket képvisel.

A háttérben az egyre nehezebb gazdasági környezet is állhat

A Magyar Vendéglátók Ipartestületének (MVI) idei helyzetjelentése szerint már naponta átlagosan 4–5 vendéglátóhely zár be Magyarországon, ami gyorsuló ütemet jelent az előző évekhez képest. Az országban 2025 végén már csak 41 900 vendéglátóhely működött, ez egyetlen év alatt 1700-as, 2019-hez képest pedig csaknem 9500-as visszaesést jelent - de erről korábban a HelloVidék is itt írt. Mindeközben a kereskedelmi vendéglátóhelyek száma 1400-zal, a munkahelyi vendéglátóhelyeké 278-cal csökkent a 2024 végi helyzethez képest.

Ahogy az MVI az MTI-nek elküldött összefoglalójában is írta, az üzletbezárások leginkább az italüzleteket, kávézókat és zenés-táncos szórakozóhelyeket, valamint az éttermeket, büféket és gyorséttermeket érintették, legkevésbé pedig a cukrászdákat. Tavaly tízezer lakosra 44 vendéglátóhely jutott, 9-cel kevesebb, mint 2019-ben. Népességarányosan a legtöbb vendéglátó üzlet a Balaton körüli vármegyékben – Zala, Veszprém és Somogy – volt, a legkevesebb pedig Jász-Nagykun-Szolnok és Pest vármegyében.

Eközben a szektor továbbra is munkaerőhiánnyal és alacsony bérekkel küzd. Bár a vendéglátás forgalma országosan már megközelíti, sőt egyes területeken meghaladja a járvány előtti szintet, ez nem jelenti azt, hogy minden vállalkozás nyereségesen működik: a növekvő működési költségek, a bérnyomás és a visszafogott fogyasztás miatt sok étterem számára egyre nehezebb a fennmaradás.

Címlapkép: Ingatlan.com