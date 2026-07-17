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Premier Stores (Tesco) a londoni South Bermondsey-ben, számos promócióval a kirakatban és emberekkel az üzletben.
Vásárlás

Óriási terjeszkedést tervez a Tesco 2026-ban: 40 új üzlettel számolnak, ez nagyot fog szólni

Pénzcentrum
2026. július 17. 09:03

Egymilliárd forintos beruházással újította fel 26 éves budaörsi áruházát a Tesco. A modernizáció során kiemelt szerepet kaptak az új technológiai megoldások, miközben a vállalat idén jelentősen bővítené a franchise-hálózatát is.

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A 2001-ben megnyitott, egykor a cégcsoport legnagyobb hazai hipermarketjének számító budaörsi egység átalakításakor a frissáru-részlegre helyezték a legnagyobb hangsúlyt. A pékség, valamint a zöldség- és gyümölcsosztály egymás mellé rendezésével valódi piaci hangulatot teremtettek, miközben modern berendezéseket és részben újrahasznosított anyagokat építettek be a szerkezetbe.

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A vásárlói élményt és a működési hatékonyságot innovatív technológiák támogatják. A zöldség- és gyümölcsosztályon mesterséges intelligenciával működő okosmérleg azonosítja a termékeket, az italok gyors lehűtéséről pedig egy speciális villámhűtő gondoskodik. Emellett a ruházati osztályon bevezetett RFID-technológia a korábbinál lényegesen pontosabb és gyorsabb készletellenőrzést tesz lehetővé az új készletgazdálkodási rendszerben.

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Pálinkás Zsolt, a Tesco hazai vezérigazgatója elmondta, hogy a hálózatban hetente 2,2 millió tranzakciót regisztrálnak, amelyekből 1,6 milliót a kedvezményeket biztosító hűségkártyával bonyolítanak le. Folyamatosan nő a mobilalkalmazáson keresztüli, szkennelős önkiszolgáló vásárlások népszerűsége is, amelynek aránya már eléri a nyolc százalékot, és ez a módszer ráadásul magasabb átlagos kosárértéket is eredményez. A vállalat a saját üzletek modernizációján túl a jövőben az eddig mindössze két egységet számláló Premier franchise-hálózat bővítésére összpontosít, így a tervek szerint idén akár negyven új üzlet is megnyílhat.
Címlapkép: Getty Images
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