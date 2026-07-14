Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 14.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. július 14.

Névnap

Örs, Stella

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 359.44 Ft

CHF: 387.72 Ft

GBP: 421.65 Ft

USD: 315.45 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 45100 Ft

MOL: 4108 Ft

RICHTER: 11900 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.07.15: A fátyol- és gomolyfelhők mellett többórás napsütés várható. Szórványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északias szelet néhol élénk lökések kísérik, zivatarok környezetében megerősödhet a szél. A hajnali 12, 22 fokról délutánra 27, 34 fok közé melegszik fel a levegő.

2026.07.16: A fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható. Zápor, zivatar helyenként előfordulhat. Az északias szél helyenként megélénkül. A minimum 12 és 22, a csúcsérték 28 és 34 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.07.13)

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