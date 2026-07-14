Bár a következő napokban továbbra is 30 fok feletti maximumokra kell készülni, kedden estétől ismét egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok.
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 14.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. július 14.
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Országos középtávú előrejelzés
2026.07.15: A fátyol- és gomolyfelhők mellett többórás napsütés várható. Szórványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északias szelet néhol élénk lökések kísérik, zivatarok környezetében megerősödhet a szél. A hajnali 12, 22 fokról délutánra 27, 34 fok közé melegszik fel a levegő.
2026.07.16: A fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható. Zápor, zivatar helyenként előfordulhat. Az északias szél helyenként megélénkül. A minimum 12 és 22, a csúcsérték 28 és 34 fok között valószínű.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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