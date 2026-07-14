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Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 14.)
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Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 14.)

Pénzcentrum
2026. július 14. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. július 14.

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Befektetés, tőzsde

OTP: 45100 Ft
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RICHTER: 11900 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.07.15: A fátyol- és gomolyfelhők mellett többórás napsütés várható. Szórványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északias szelet néhol élénk lökések kísérik, zivatarok környezetében megerősödhet a szél. A hajnali 12, 22 fokról délutánra 27, 34 fok közé melegszik fel a levegő.

2026.07.16: A fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható. Zápor, zivatar helyenként előfordulhat. Az északias szél helyenként megélénkül. A minimum 12 és 22, a csúcsérték 28 és 34 fok között valószínű.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.07.13)

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