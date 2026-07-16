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Zöld utat kapott a 32 milliárdos budapesti villamosfejlesztés: hamarosan kezdődnek a munkálatok

Pénzcentrum
2026. július 16. 19:37

Harminckétmilliárd forintos európai uniós támogatással valósul meg a Budai Fonódó villamoshálózat második üteme. A Szent Gellért tér és a Budafoki út közötti, 2,8 kilométeres, nagyrészt zöldpályás szakasz kivitelezése idén ősszel veszi kezdetét, a munkálatok pedig a tervek szerint három éven belül fejeződnek be.

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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a projekt előkészítő egyeztetésén a beruházó és a kivitelező képviselői mellett részt vett Karácsony Gergely főpolgármester, valamint a Budapesti Közlekedési Központ vezetősége is. A találkozó azért bír kiemelkedő jelentőséggel, mert hosszú idő után ez volt az első olyan érdemi egyeztetés a kormány és a főváros között, amely konkrét kivitelezési tervekről szólt.

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Az új vonal a Szent Gellért tértől indulva a Műegyetem rakparton és a Pázmány Péter sétányon halad majd végig. A villamosvonal a Duna-parton érinti a Műegyetem központi épületét, az ELTE kampuszát és az Infopark térségét, majd a Rákóczi híd budai hídfőjétől a Kopaszi-gát és a BudaPart városnegyed felé veszi az irányt. A járat ideiglenes végállomását a Budafoki útnál alakítják ki, ahonnan a jövőben déli irányba tervezik a hálózat további bővítését.

A beruházás során a vágányok kiépítése mellett hét akadálymentesített megállópárt hoznak létre. A szinte teljes hosszában füvesített pálya mentén új zöldfelületeket alakítanak ki, valamint korszerűsítik a rakparti gyalogos- és kerékpáros-infrastruktúrát. A munkálatok idén ősszel a közművek kiváltásával veszik kezdetüket. A nagyobb horderejű építkezések 2027-ben indulnak el a teljes nyomvonalon, a villamosvonal átadása pedig a szerződés értelmében három év múlva várható.
Címlapkép: Getty Images
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Felix DeSouza
12 perce
Az egy érdekes szitu lesz hogy egy Műegyetem méretű állami intézménynek nem lesz parkolója és az oda bejárók majd az amúgy is túlzsúfolt mellékutcákban foglalják el a helyet az ott lakók elől.
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