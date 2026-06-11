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Utazás

Az iráni konfliktus padlóra küldte a Wizz Air eredményeit: veszélybe kerülhetnek a nyári utazások

Pénzcentrum
2026. június 11. 12:33

Az iráni konfliktus és a közel-keleti feszültségek érdemben rontották a Wizz Air pénzügyi teljesítményét. A légitársaság szerint a bizonytalan környezet már a foglalásokra és az üzemanyagárakra is hatással van. A cég a következő pénzügyi évre egyelőre nem adott ki előrejelzést a fokozódó kockázatok miatt, szemlézte a  Portfolio.

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Az iráni konfliktus 50 millió eurós terhet rótt a Wizz Air-re az elmúlt üzleti évben, miközben a társaság mindössze 2,2 millió eurós nettó nyereséget ért el, szemben az egy évvel korábbi 225,8 millió euróval. A bevételek 5,69 milliárd eurót tettek ki, ami nagyjából megfelelt az elemzői várakozásoknak, ugyanakkor az eredmény jelentősen elmaradt a korábbi szintektől.

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A légitársaság már korábban profit warningot adott ki, és jelezte, hogy az iráni konfliktus jelentősen rontja kilátásait. A cég szerint a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság, valamint az üzemanyagárak emelkedése a foglalások előre láthatóságát is korlátozza, ezért a folyó pénzügyi évre nem közöl előrejelzést.

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A légitársaság szerint stabil az üzemanyag-ellátás, a nyári káosz valódi oka inkább a légiirányítás túlterheltsége lehet.

A piaci környezetet tovább nehezíti, hogy a közel-keleti feszültségek az egész európai légiközlekedési szektorra hatnak. A Ryanair és az easyJet is a költségek emelkedésére és a foglalások visszaesésére figyelmeztetett. A Wizz Air részvényárfolyama idén mintegy 24 százalékot esett, bár a legutóbbi kereskedési napon enyhe emelkedéssel nyitott.

A cég emellett továbbra is küzd a Pratt & Whitney hajtóművek karbantartási problémái miatt földre kényszerített 24 Airbus A320-as gép kiesésével, ami tovább szűkíti a kapacitást. A vezetés ugyanakkor abban bízik, hogy a gyengébb versenytársak visszafogása lehetőséget teremthet a piaci részesedés növelésére, miközben akvizíciókban nem gondolkodnak.
Címlapkép: Getty Images
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