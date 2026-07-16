Nagyon fontos dolgot közölt a Mol a benzinárakról: erről tudj, ha tankolni indulnál

Bár a nemzetközi folyamatok miatt a nagykereskedelmi árak emelkedtek, a hazai kutak többségén a korábbi ársapka alatti szinten tankolhatunk, a stabil stratégiai készletek pedig feleslegessé teszik a további felhalmozást.

A Mol a régiós átlaghoz igazítja kiskereskedelmi üzemanyagárait, ezzel biztosítva a térség ellátási egyensúlyát - ezt az olajcég közölte csütörtökön késő délután.

Bár a nemzetközi jegyzésárak emelkedése az elmúlt hetekben a hazai nagykereskedelmi árakat is felhajtotta, a fogyasztók számára a töltőállomásokon tapasztalható kiskereskedelmi árak a mérvadóak. A Mol az árképzése során folyamatosan nyomon követi a szomszédos országok piacait, így a hazai üzemanyagárak nem haladják meg a régiós átlagot.

Ez a gyakorlat fenntartja a piaci egyensúlyt, és megakadályozza az ellátási zavarok kialakulását. Jelenleg – néhány egyedi kivételtől eltekintve – a hazai piaci szereplők döntő többsége a korábbi hatósági ár alatt kínálja az üzemanyagot, írja a Mol.

Az országos ellátásbiztonság szintén garantált. A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) tájékoztatása szerint a hazai kőolaj- és üzemanyag-tartalékok jelenleg 87 napra elegendőek. Az európai uniós elvárás 90 nap, az ehhez hiányzó mennyiséget a szövetség a következő hetekben termékcserékkel pótolja. Ez a magas szintű stratégiai készlet megfelelő biztonságot nyújt, és kellő mozgásteret biztosítana egy esetleges rendkívüli kormányzati beavatkozáshoz is, ha a fogyasztói árak védelme ezt megkívánná.

Mivel a rendszer stabil, a Mol nem tartja indokoltnak a további tartalékok felhalmozását és beszerzését

- zárják közleményüket.