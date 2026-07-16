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Kilátás Sibenik városára a Barone erődből kék égbolt mellett Sibenikben, Horvátországban.
Utazás

Furcsa jelenség tarolt a magyarok kedvenc tengerpartján: pillanatok alatt eltűnt a víz, menekülni kellett a turistáknak

Pénzcentrum
2026. július 16. 12:01

Ritka természeti jelenség, egy úgynevezett meteocunami okozott riadalmat a horvát tengerparton nyaraló turisták körében. A légnyomás gyors változása miatt az Adriai-tenger vízszintje több helyen hirtelen megemelkedett, elárasztva a part menti utcákat, majd drasztikusan lecsökkent, szárazon hagyva a kikötött csónakokat.

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A helyiek által 'scigának' vagy 'sešnek' nevezett jelenséget a légnyomás hirtelen ingadozása váltja ki, hatása pedig a hullámok érkezési irányába nyitott öblökben különösen felerősödhet. Bár a pusztító ázsiai szökőárakhoz képest ez a vízszintingadozás eltörpül, az Isztriai-félszigettől a közép-dalmáciai szigetekig számos helyen meglepte a gyanútlan látogatókat. A helyi lakosokat azonban nem érte váratlanul az esemény, mivel jól ismerik a tenger ezen sajátosságát, így számukra ez nem adott okot a pánikra - jelentette a Blikk.

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A leglátványosabb jelenetek a Hvar-szigeten található Stari Gradban játszódtak le július 15-én, késő este. Éjjel tizenegy óra körül a tenger szintje hirtelen harminc centimétert emelkedett, ami az alacsonyabban fekvő partszakaszokon térdig érő vizet eredményezett. A tenger a rakpart menti épületek bejáratát is elérte, a megriadt turisták közül pedig sokan elmenekültek a helyszínről. A víz betörését gyors visszahúzódás követte, a tenger szintje a megszokottnál mintegy hatvan centiméterrel alacsonyabbra süllyedt, aminek következtében több kisebb hajó és csónak is a mederfenéken rekedt.

Hasonló tengerszint-ingadozásról és kisebb part menti elöntésekről számoltak be Pulából és Zárából is, ahol a víz szintén kilépett a medréből.

A horvát meteorológiai szolgálat adatai szerint a meteocunamit egy Észak-Olaszország felett kialakult, majd az Adria fölé érve némileg gyengülő viharrendszer váltotta ki. A zivatarzóna heves, viharos erejű széllökéseket hozott magával a térségbe, így Isztria déli részén 30, míg a Lošinj-szigeten 32 méter per másodperces szélsebességet is mértek.
Címlapkép: Getty Images
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