A kutatás szerint a legmagasabb jövedelmű háztartások részesedése tovább nőtt, miközben az alacsonyabb jövedelmű rétegek helyzete alig javult.
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 15.)
Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. július 15., szerda.
Névnap
Henrik, Roland
Friss hírek
- Most dől el a százmilliárdos monstrumok sorsa: turistaparadicsom vagy zárt elitnegyed lesz a Budai Várból?
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- Vészesen fogynak a magyar háziorvosok: milliók maradhatnak ellátás nélkül, soha nem volt ilyen rossz a helyzet
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Országos középtávú előrejelzés
2026.07.16: A fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható. Zápor, zivatar helyenként, de inkább a Dunántúlon előfordulhat. Az északias szél többnyire mérsékelt marad. A minimum 12 és 22, a csúcsérték 29 és 35 fok között valószínű.
2026.07.17: Napos időre van kilátás általában kevés gomoly-, illetve fátyolfelhővel, de estétől északnyugat felől befelhősödik az ég. Délutánig, estig csak elvétve lehet csapadék, majd estétől előbb helyenként, majd reggelig akár már több helyen is kialakulhat zápor, zivatar. A Nyugat-Dunántúlon megélénkülhet a déli, másutt gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú szél. A hőmérséklet hajnalban 13, 22, délután 31, 37 fok között valószínű.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.07.14)
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Te is itt nyaralsz 2026-ban? Vigyázz, nem iható a csapvíz: már egyetlen kortytól is komoly bajod lehet
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A dunai vízhiány miatt be kellett zárni a bajai szabadstrandot, de a Balaton apadása és a súlyos mezőgazdasági szárazság is komoly gondokat okoz országszerte.
A Pénzcentrum 2026. július 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
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