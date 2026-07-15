Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 15.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. július 15., szerda.

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Henrik, Roland

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Országos középtávú előrejelzés

2026.07.16: A fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható. Zápor, zivatar helyenként, de inkább a Dunántúlon előfordulhat. Az északias szél többnyire mérsékelt marad. A minimum 12 és 22, a csúcsérték 29 és 35 fok között valószínű.

2026.07.17: Napos időre van kilátás általában kevés gomoly-, illetve fátyolfelhővel, de estétől északnyugat felől befelhősödik az ég. Délutánig, estig csak elvétve lehet csapadék, majd estétől előbb helyenként, majd reggelig akár már több helyen is kialakulhat zápor, zivatar. A Nyugat-Dunántúlon megélénkülhet a déli, másutt gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú szél. A hőmérséklet hajnalban 13, 22, délután 31, 37 fok között valószínű.

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Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.07.14)

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