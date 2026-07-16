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Hatalmas újítást jelentett be Vitézy Dávid: ennek rengeteg magyar tömegközlekedő fog örülni
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) mintájára megalakul az Országos Közlekedésszervező, amelynek elsődleges feladata a hazai közösségi közlekedés egységesítése és a szolgáltatási színvonal folyamatos ellenőrzése lesz. Az állam nevében eljáró új szervezet az utasok érdekeit szem előtt tartva hangolja majd össze a különböző közlekedési társaságok menetrendjeit és tarifarendszereit.
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint az új szervezet állami megrendelőként működik majd. A cél egy olyan országos rendszer kialakítása, amelyben a hálózat, a menetrendek, a tarifák és a különböző utastájékoztatási alkalmazások is egységes képet mutatnak. Ennek köszönhetően az utasok számára lényegtelenné válik, hogy a MÁV, a Volán, a GYSEV vagy más szolgáltató járművével utaznak.
A videóban a miniszter rámutatott arra, hogy az európai uniós szabályozások miatt a jelenlegi MÁV-Volán monopólium hosszú távon nem tartható fenn, ezért is elengedhetetlen az egységes szolgáltatási színvonal garantálása.
Az integráció mellett az intézmény másik alapköve a szigorú minőség-ellenőrzés lesz. Az állam a jövőben nemcsak folyósítja a százmilliárdos támogatásokat a közlekedési vállalatoknak, hanem szigorú minőségi elvárásokat szab meg, amelyeket számon is kér rajtuk. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a közlekedésszervező munkatársai a helyszínen ellenőrzik majd a szolgáltatókat, mintegy az utasok képviselőjeként vizsgálva például azt, hogy a vonatokon megfelelően karbantartják és működtetik-e a légkondicionáló berendezéseket.
Bár a BKK budapesti elindításakor is megfogalmazódtak bírálatok, a modell összességében jelentősen javította a fővárosi közösségi közlekedés színvonalát, így most ezt a bevált gyakorlatot terjesztik ki országos szintre. A kormány döntését és az új intézmény felállítását Karácsony Gergely főpolgármester is üdvözölte.
A városvezető úgy vélte, az országos közlekedésszervező létrehozása, valamint a HÉV-vonalak korszerűsítésére vonatkozó ígéretek kifejezetten kedvezőek Budapest számára, hiszen a kiszámíthatóbb és gyorsabb közösségi közlekedés alapfeltétele az eddig hiányzó, összehangolt működés megteremtése.
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A közlekedési miniszter rövid ciklusa alatt is már rengeteg apró reformot eszközölt a hazai közlekedésben. Cikkeinket az intézkedésekről alább találják olvasóink:
Címlapkép: MTI Fotószerkesztőség/Balogh Zoltán, MTI/MTVA
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