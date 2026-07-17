Minden 65 év feletti magyarnak ingyen jár ez az okoseszköz: de van vele egy ki gond...

Bűncselekmény gyanúja miatt tett feljelentést az Integritás Hatóság a Gondosóra program beszerzéseit vizsgáló időközi jelentése alapján. Az előző kormány által elindított, eredetileg európai uniós forrásokra épülő, mára viszont ezermilliárdos nagyságrendűre duzzadt projektet az új kabinet felülvizsgálja és újratervezi.

Az Integritás Hatóság a feltárt körülmények miatt nemcsak ismeretlen tettes ellen tett büntetőfeljelentést, hanem szabálytalansági eljárást kezdeményezett az irányító hatóságnál, és más illetékes szervek bevonását is kérte. A szervezet tényfeltáró munkája jelenleg is zajlik, a folyamatban lévő vizsgálatok végső eredményeit egy zárójelentésben fogják összegezni. A projektet az idei évtől az Integritás Hatóság mellett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is vizsgálja.

A Gondosóra programot még 2022-ben indította el az Orbán-kormány azzal a céllal, hogy azt a koronavírus-járvány utáni európai uniós helyreállítási alapból finanszírozzák. Különös egybeesés, hogy a források lehívásához szabott jogállamisági feltételek egyike éppen az Integritás Hatóság létrehozása volt. Bár a költségeket kezdetben mintegy 108 milliárd forintra becsülték, Bíró Ferenc, a hatóság elnöke egy interjúban már ezermilliárd forintos nagyságrendűként hivatkozott a visszaélésgyanús beruházásra - tudósított a Telex.

A szolgáltatás jövőjével kapcsolatban az új kormányhoz tartozó Szociális és Családügyi Minisztérium egy sajtómegkeresésre megerősítette, hogy a projekt felülvizsgálat alatt áll, és a teljes programot újra fogják tervezni.

A másfél millió idős embert elérő rendszer eddigi működését erőteljes politikai kampánytevékenység is kísérte. A Fidesz aktivistái már 2022-ben hívták a kiosztott eszközöket, amelyeken keresztül Orbán Viktor korábbi miniszterelnök hangüzenetben is szólt a nyugdíjasokhoz. A korábbi kormányfő a legutóbbi választások előtt egy kifejezetten a gondosórásoknak szánt kiadványban is kampányolt, valamint karácsonyi üdvözletet is küldött a felhasználóknak. Emellett arra is volt példa, hogy egy fideszes államtitkár e-mailben arról tájékoztatta az érintetteket, hogy az ellenzék a nyugdíjak megadóztatására készül.

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Címlapkép: MTI/Erdős József