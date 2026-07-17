Minden 65 év feletti magyarnak ingyen jár ez az okoseszköz: de van vele egy ki gond...

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Pénzcentrum
2026. július 17. 08:33

Bűncselekmény gyanúja miatt tett feljelentést az Integritás Hatóság a Gondosóra program beszerzéseit vizsgáló időközi jelentése alapján. Az előző kormány által elindított, eredetileg európai uniós forrásokra épülő, mára viszont ezermilliárdos nagyságrendűre duzzadt projektet az új kabinet felülvizsgálja és újratervezi.

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Az Integritás Hatóság a feltárt körülmények miatt nemcsak ismeretlen tettes ellen tett büntetőfeljelentést, hanem szabálytalansági eljárást kezdeményezett az irányító hatóságnál, és más illetékes szervek bevonását is kérte. A szervezet tényfeltáró munkája jelenleg is zajlik, a folyamatban lévő vizsgálatok végső eredményeit egy zárójelentésben fogják összegezni. A projektet az idei évtől az Integritás Hatóság mellett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is vizsgálja.

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A Gondosóra programot még 2022-ben indította el az Orbán-kormány azzal a céllal, hogy azt a koronavírus-járvány utáni európai uniós helyreállítási alapból finanszírozzák. Különös egybeesés, hogy a források lehívásához szabott jogállamisági feltételek egyike éppen az Integritás Hatóság létrehozása volt. Bár a költségeket kezdetben mintegy 108 milliárd forintra becsülték, Bíró Ferenc, a hatóság elnöke egy interjúban már ezermilliárd forintos nagyságrendűként hivatkozott a visszaélésgyanús beruházásra - tudósított a Telex.

A szolgáltatás jövőjével kapcsolatban az új kormányhoz tartozó Szociális és Családügyi Minisztérium egy sajtómegkeresésre megerősítette, hogy a projekt felülvizsgálat alatt áll, és a teljes programot újra fogják tervezni.

A másfél millió idős embert elérő rendszer eddigi működését erőteljes politikai kampánytevékenység is kísérte. A Fidesz aktivistái már 2022-ben hívták a kiosztott eszközöket, amelyeken keresztül Orbán Viktor korábbi miniszterelnök hangüzenetben is szólt a nyugdíjasokhoz. A korábbi kormányfő a legutóbbi választások előtt egy kifejezetten a gondosórásoknak szánt kiadványban is kampányolt, valamint karácsonyi üdvözletet is küldött a felhasználóknak. Emellett arra is volt példa, hogy egy fideszes államtitkár e-mailben arról tájékoztatta az érintetteket, hogy az ellenzék a nyugdíjak megadóztatására készül.

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Címlapkép: MTI/Erdős József
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