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Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 16.)
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Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 16.)

Pénzcentrum
2026. július 16. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. július 16.

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Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 359.35 Ft
CHF: 388.78 Ft
GBP: 424.23 Ft
USD: 313.39 Ft

<h2>Skandináv lottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. július 15.<br> A Skandináv lottó nyerőszámai a 29. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>2, 7, 8, 18, 29, 33, 35</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 7-es találat: 0 db<br> 6-os találat: 70 db<br> 5-ös találat: 2633 db<br> 4-es találat: 36909 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 44340 Ft
MOL: 4220 Ft
RICHTER: 12010 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.07.17: Napos idő várható általában kevés gomoly- és fátyolfelhővel, estétől északnyugat felől felhősödésre számíthatunk. Estig csak kevés helyen valószínű zápor, zivatar, majd estétől nagyobb területen lehet csapadék. A Nyugat-Dunántúlon megélénkülhet a déli, másutt gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú szél. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 31 és 36 fok között valószínű.

2026.07.18: Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett többórás napsütés valószínű. Reggelig nagyobb területet érinthet a csapadékzóna, napközben már kevesebb helyen lehet zápor, zivatar. Az északnyugati, nyugati, a Tiszántúlon a délnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A minimum 15 és 23, a maximum 27 és 34 fok között változhat.

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Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

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