Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 16.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. július 16.

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Befektetés, tőzsde

Skandináv lottó A sorsolás dátuma: 2026. július 15.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 29. héten emelkedő számsorrendben a következők:

2, 7, 8, 18, 29, 33, 35

Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 70 db

5-ös találat: 2633 db

4-es találat: 36909 db



OTP: 44340 Ft

MOL: 4220 Ft

RICHTER: 12010 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.07.17: Napos idő várható általában kevés gomoly- és fátyolfelhővel, estétől északnyugat felől felhősödésre számíthatunk. Estig csak kevés helyen valószínű zápor, zivatar, majd estétől nagyobb területen lehet csapadék. A Nyugat-Dunántúlon megélénkülhet a déli, másutt gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú szél. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 31 és 36 fok között valószínű.

2026.07.18: Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett többórás napsütés valószínű. Reggelig nagyobb területet érinthet a csapadékzóna, napközben már kevesebb helyen lehet zápor, zivatar. Az északnyugati, nyugati, a Tiszántúlon a délnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A minimum 15 és 23, a maximum 27 és 34 fok között változhat.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.07.15)

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