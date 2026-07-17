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Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 17.)
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Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 17.)

Pénzcentrum
2026. július 17. 07:45

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. július 17., péntek.

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Országos középtávú előrejelzés

2026.07.18: A frontális felhő- és csapadéksáv szétforgácsolódva kelet felé elhagyja hazánkat, mögötte sokat süt a nap. Erőteljesebb gomolyfelhő-képződés a nyugati, délnyugati harmadban és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű, így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél megélénkül, helyenként megerősödik. A minimum 16 és 23, a maximum 28 és 35 fok között változhat.

2026.07.19: Gomolyfelhő-képződés mellett sok napsütés valószínű. Napközben is kialakulhatnak záporok, zivatarok, majd késő délután, estefelé északnyugatról megérkezhet az újabb frontális felhő- és csapadéksáv. A nyugatias szelet napközben kevés helyen kísérik élénk lökések, majd a front érkezésével feltámad az északnyugati szél. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 27 és 34 fok között valószínű.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

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