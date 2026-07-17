Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 17.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. július 17., péntek.

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Országos középtávú előrejelzés

2026.07.18: A frontális felhő- és csapadéksáv szétforgácsolódva kelet felé elhagyja hazánkat, mögötte sokat süt a nap. Erőteljesebb gomolyfelhő-képződés a nyugati, délnyugati harmadban és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű, így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél megélénkül, helyenként megerősödik. A minimum 16 és 23, a maximum 28 és 35 fok között változhat.

2026.07.19: Gomolyfelhő-képződés mellett sok napsütés valószínű. Napközben is kialakulhatnak záporok, zivatarok, majd késő délután, estefelé északnyugatról megérkezhet az újabb frontális felhő- és csapadéksáv. A nyugatias szelet napközben kevés helyen kísérik élénk lökések, majd a front érkezésével feltámad az északnyugati szél. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 27 és 34 fok között valószínű.

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