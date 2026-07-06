Meglepetésszerű döntés született: teljesen átalakulhat a magyarok által is sűrűn használt fapados légitársaság

Jelentős emelkedéssel indította a hétfői kereskedést az EasyJet árfolyama, miután a brit diszkont légitársaság elviekben elfogadta az amerikai Castlelake magántőke-társaság 5,5 milliárd font értékű felvásárlási ajánlatát. A papír a londoni tőzsdén nem sokkal reggel negyed kilenc után már több mint 10 százalékos pluszban forgott, amivel új 52 hetes csúcsot ért el, írta meg a CNBC.

A Castlelake javított, a légitársaság tőzsdéről történő kivezetésére vonatkozó terve vasárnap született meg, miután a társaság a múlt hónapban elutasította az alap korábbi, 4,93 milliárd fontos ajánlatát. A magántőke-társaság összesen ötször tett vételi ajánlatot a cégre. Az új konstrukció részvényenként 6,90 dolláros készpénzes vételárat kínál, a Castlelake-nek pedig augusztus 3-ig kell benyújtania a végleges ajánlatot, vagy végleg elállnia az ügylettől.

A felvásárlási ajánlat a globális légiközlekedési szektor feszült időszakában érkezett, amikor a társaságoknak a közel-keleti konfliktus miatt kialakult kerozinhiánnyal is meg kell küzdeniük. A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség a múlt hónapban arra figyelmeztetett, hogy a globális légitársaságok nyeresége idén megfeleződhet a megugró üzemanyagköltségek miatt, az árak ugyanis éves összevetésben várhatóan mintegy 70 százalékkal emelkednek.

Az EasyJet legutóbbi féléves jelentése szerint a március 31-ével zárult hat hónapban a cég 552 millió font adózás előtti veszteséget könyvelt el, jóllehet a féléves bevétele 12 százalékkal, 4 milliárd fontra emelkedett. A társaság ezzel párhuzamosan további áremelkedésekre és a foglalások ütemének lassulására figyelmeztetett.

Vasárnapi közös közleményükben a felek kiemelték, hogy a Castlelake nagyra becsüli az EasyJetet és annak munkatársait. Az ügylet sikeres lezárása esetén a befektető támogatná a társaság jövőbeli növekedését, valamint egy erősebb és ellenállóbb európai légitársasággá történő átalakulását. Az alap emellett elkötelezett a flottamodernizációs program mellett is, amelyet a légitársaság hosszú távú versenyképessége, hatékonysága és fenntarthatósági céljai szempontjából kulcsfontosságúnak tart.