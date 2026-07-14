Újabb fordulat jön az időjárásban: zivatarok csaphatnak le, de a hőség egyelőre marad

Bár a következő napokban továbbra is 30 fok feletti maximumokra kell készülni, kedden estétől ismét egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. A HungaroMet előrejelzése szerint a viharokat felhőszakadás, jégeső és viharos széllökések is kísérhetik, miközben a tartós csapadék továbbra is elmarad, így az aszályhelyzet sem javul érdemben.

Kedden napközben sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol- és gomolyfelhők zavarhatnak meg. A nappali órákban még többnyire száraz marad az idő, a legmagasabb hőmérséklet általában 30 és 34 fok között alakul, az északkeleti országrészben ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.

A HungaroMet figyelmeztetése szerint kedden délután északkeleten, valamint a nyugati országrészben elszórtan zivatarok várhatók, estétől pedig a Dunántúlon már nagyobb számban is kialakulhatnak. A zivatarokat 60–80 kilométer/órás széllökések, legfeljebb 2 centiméteres jég és intenzív csapadék kísérheti. A nyugati és délnyugati területeken helyenként felhőszakadás is előfordulhat, rövid idő alatt 25–30 millimétert meghaladó csapadékkal.

Szerdán is folytatódik a változékony idő. Az ország több részén ismét kialakulhatnak záporok és zivatarok, amelyeket helyenként viharos széllökések kísérhetnek. Az előrejelzések szerint ugyanakkor továbbra sem várható országos, nagy területet érintő, kiadós csapadék.

Ez különösen kedvezőtlen az aszály szempontjából. A HungaroMet legfrissebb agrometeorológiai elemzése szerint az ország túlnyomó részén kritikusan száraz a talaj, nedvességtartalma a növények számára hasznosítható vízkészlet 30 százalékát sem éri el. A felső egy méteres talajrétegből szinte mindenhol több mint 100 milliméter nedvesség hiányzik a telítettséghez képest.

A hét második felében az előrejelzések szerint ismét emelkedik a hőmérséklet, azonban úgy néz ki, hogy az Európa több országát érintő újabb extrém hőhullám a héten egyelőre nem éri el Magyarországot.