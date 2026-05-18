Végleg eldőlt, kifogy-e Európa a kerozinból a nyári utazós szezonra: vallottak a légitársaságok vezetői - erre kell készülni

Az európai olajfinomítók és légitársaságok egyre biztosabbak abban, hogy a kontinens idén nyáron elkerülheti a kerozinhiányt. Bár a közel-keleti szállítmányok kiesése komoly kihívást jelentett, a finomítók termelésének maximalizálása, az Egyesült Államokból és Afrikából érkező import növelése, valamint a stratégiai készletek felszabadítása stabilizálta a piacot.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) áprilisi figyelmeztetése, miszerint Európának mindössze hat hétre elegendő üzemanyaga maradt, a jelek szerint nem válik valóra. A nagy légitársaságok – köztük a British Airways és az Air France – megerősítették, hogy hónapokra elegendő tartalékkal rendelkeznek. Emellett kiterjedt beszállítói hálózattal készültek a nyári szezonra.

Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója rámutatott, hogy a dráguló kerozin ugyan fájdalmas a szektornak, de a magas piaci árak éppen arra ösztönözték az amerikai és nigériai finomítókat, hogy növeljék európai exportjukat.

A helyzethez az európai finomítók is gyorsan alkalmazkodtak. A spanyol Repsol például 20-25 százalékkal növelte kerozintermelését a tavalyi év azonos időszakához képest. Ezt a finomítók áthangolásával és a tervezett karbantartások elhalasztásával érték el.

A portugál Galp szintén maximalizálta a kibocsátását. Bár az üzemeknek általában korlátozott mozgásterük van a termékkihozatal arányainak megváltoztatására, a rekordmagas árak óriási pénzügyi ösztönzőt jelentenek. Április elején a kerozin tonnánkénti ára 1904 dolláron tetőzött. Bár a jegyzés azóta 1328 dollár körüli szintre mérséklődött, ez még mindig 60 százalékkal magasabb a válság előtti szintnél.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Szakértői becslések szerint a megnövelt európai finomítói termelés napi 100 ezer hordó többletet jelent. Ez a kieső közel-keleti import mintegy 20 százalékát fedezi. Az IEA tagállamainak stratégiai készletei a hiány további 34 százalékát egyenlíthetik ki, a fennmaradó űrt pedig az amerikai és afrikai behozatal tölti be. Ezenfelül a kereslet is enyhült nagyjából 2 százalékkal, miután a légitársaságok törölték a legkevésbé jövedelmező rövid távú járataikat.

A piaci szereplők azonban óva intenek a túlzott optimizmustól. A lengyel Orlen energiavállalat szakemberei hangsúlyozták, hogy a nyári csúcsidőszak továbbra is komoly stresszteszt elé állítja a globális energiabiztonsági rendszert. Bár a helyzet jelenleg stabilnak tűnik, a piac rendkívül sérülékeny. A jelenlegi körülmények legapróbb megváltozása is komoly láncreakciót és ellátási zavarokat indíthat el.