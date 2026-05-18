Végleg eldőlt, kifogy-e Európa a kerozinból a nyári utazós szezonra: vallottak a légitársaságok vezetői - erre kell készülni
Az európai olajfinomítók és légitársaságok egyre biztosabbak abban, hogy a kontinens idén nyáron elkerülheti a kerozinhiányt. Bár a közel-keleti szállítmányok kiesése komoly kihívást jelentett, a finomítók termelésének maximalizálása, az Egyesült Államokból és Afrikából érkező import növelése, valamint a stratégiai készletek felszabadítása stabilizálta a piacot.
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) áprilisi figyelmeztetése, miszerint Európának mindössze hat hétre elegendő üzemanyaga maradt, a jelek szerint nem válik valóra. A nagy légitársaságok – köztük a British Airways és az Air France – megerősítették, hogy hónapokra elegendő tartalékkal rendelkeznek. Emellett kiterjedt beszállítói hálózattal készültek a nyári szezonra.
Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója rámutatott, hogy a dráguló kerozin ugyan fájdalmas a szektornak, de a magas piaci árak éppen arra ösztönözték az amerikai és nigériai finomítókat, hogy növeljék európai exportjukat.
A helyzethez az európai finomítók is gyorsan alkalmazkodtak. A spanyol Repsol például 20-25 százalékkal növelte kerozintermelését a tavalyi év azonos időszakához képest. Ezt a finomítók áthangolásával és a tervezett karbantartások elhalasztásával érték el.
A portugál Galp szintén maximalizálta a kibocsátását. Bár az üzemeknek általában korlátozott mozgásterük van a termékkihozatal arányainak megváltoztatására, a rekordmagas árak óriási pénzügyi ösztönzőt jelentenek. Április elején a kerozin tonnánkénti ára 1904 dolláron tetőzött. Bár a jegyzés azóta 1328 dollár körüli szintre mérséklődött, ez még mindig 60 százalékkal magasabb a válság előtti szintnél.
Szakértői becslések szerint a megnövelt európai finomítói termelés napi 100 ezer hordó többletet jelent. Ez a kieső közel-keleti import mintegy 20 százalékát fedezi. Az IEA tagállamainak stratégiai készletei a hiány további 34 százalékát egyenlíthetik ki, a fennmaradó űrt pedig az amerikai és afrikai behozatal tölti be. Ezenfelül a kereslet is enyhült nagyjából 2 százalékkal, miután a légitársaságok törölték a legkevésbé jövedelmező rövid távú járataikat.
A piaci szereplők azonban óva intenek a túlzott optimizmustól. A lengyel Orlen energiavállalat szakemberei hangsúlyozták, hogy a nyári csúcsidőszak továbbra is komoly stresszteszt elé állítja a globális energiabiztonsági rendszert. Bár a helyzet jelenleg stabilnak tűnik, a piac rendkívül sérülékeny. A jelenlegi körülmények legapróbb megváltozása is komoly láncreakciót és ellátási zavarokat indíthat el.
