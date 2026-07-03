Rendkívüli riasztás a szomszédból: 13 tonnás vagonokat repítő szörnyeteg térhet vissza a magyarok kedvenc tengerpartjára

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2026. július 3. 12:46

Horvátországban is kialakulhat tornádó, ha a hőhullámot követően hidegebb légtömeg érkezik a térség fölé, és létrejönnek a forgó, szupercellás zivatarok feltételei. A jelenség ritka, de nem ismeretlen az országban - írta pénteken az N1 horvát hírcsatorna meteorológiai szakértőkre hivatkozva.

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A cikk szerint tornádó nemcsak az Egyesült Államokban, hanem minden olyan térségben kialakulhat, ahol megfelelőek a légköri feltételek. Horvátországban ez elsősorban a nyári hónapokban fordulhat elő, amikor a hőség és a nedvesség mellett hidegebb levegő érkezése erős légköri instabilitást okozhat.

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A meteorológusok ugyanakkor hangsúlyozzák: tornádót több nappal nem lehet pontosan előre jelezni. Legfeljebb az látható előre, hogy kialakulhat-e olyan időjárási helyzet, amely kedvez a forgó, szupercellás zivatarok létrejöttének. Ezekből ritkán tornádó is kialakulhat, de ez nem törvényszerű.

Horvátországban a tornádó előfordulásának esélye májustól augusztusig a legnagyobb, különösen júniusban és júliusban. Ilyenkor egyszerre van jelen sok hő és nedvesség a légkörben, miközben az északnyugat felől érkező hűvösebb levegő erősítheti az instabilitást.

A leginkább kitett térség Kelet-Szlavónia, ahol a sík, nyílt terület kedvez a heves zivatarok szerveződésének. Tornádó előfordulhat a Dráva és a Száva mentén, Muraközben, valamint Közép-Horvátországban is. Az Adrián gyakoribbak a víztölcsérek, amelyek többnyire a tenger felett maradnak, de erős zivatarcellához kapcsolódva partot is érhetnek.

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Az N1 felidézte, hogy Horvátországban több súlyos tornádót is feljegyeztek. Az egyik legismertebb eset 1892-ben történt Novska térségében: a vihar vasúti kocsikat sodort le a sínekről, egy több mint 13 tonnás tehervagont pedig több tíz méterre repített. Többen meghaltak, többtucatnyian megsérültek, és jelentős erdőkárok keletkeztek. Később Medvednica, Slatina, Novigrad és Pula térségében is dokumentáltak tornádót vagy víztölcsért.

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A tornádó kialakulásához több feltétel együttes jelenléte szükséges: meleg, nedves levegő a talaj közelében, hidegebb és szárazabb levegő a magasban, jelentős légköri instabilitás és erős szélnyírás. Ezek a körülmények leggyakrabban hidegfrontokhoz vagy instabilitási vonalakhoz kapcsolódnak. A jelenség rendszerint kis területet érint, de helyben súlyos károkat okozhat. A legtöbb tornádó csak néhány percig tart, és keskeny sávban pusztít, a legerősebbek azonban ennél jóval nagyobb területet is érinthetnek.

A horvát meteorológiai rendszer radarokra, műholdas adatokra és numerikus modellekre támaszkodik, de a tornádóveszély megítéléséhez különösen fontos a valós idejű megfigyelés. Szakértők szerint a nagyon rövid távú előrejelzés, vagyis a nowcasting fejlesztése segíthet abban, hogy a gyorsan kialakuló, veszélyes zivatarokat időben felismerjék. Az N1 szerint a jövőben fontos szerepe lehet a zivatarokon belüli forgás automatikus felismerésének, a radarelemzések fejlesztésének, a sűrűbb mérőhálózatnak és a célzott mobilos riasztásoknak. Heves zivataroknál néhány perc is számíthat a lakosság figyelmeztetésében és a károk mérséklésében.
Címlapkép: Getty Images
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