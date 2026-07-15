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Egy rét az erdő és egy napsütötte sötét viharfelhő előtt, Kelet-Lengyelországban
Utazás

Zivatarok rondítanak bele a strandidőbe: kemény, amit az időjárás tartogat szerdára

Pénzcentrum
2026. július 15. 08:12

Szerdán folytatódik a meleg, nyárias időjárás, a napsütést azonban több helyen is záporok és zivatarok szakíthatják meg, így nem mindenhol lesz zavartalan a strandidő.

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Az Időkép előrejelzése szerint a napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet. Bár az ország túlnyomó részén nem valószínű jelentős mennyiségű csapadék, elszórtan számítani kell záporok és zivatarok kialakulására.

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Budapest térségében a délutáni órákban 28 fok körül alakul a hőmérséklet, míg máshol a csúcsértékek a 30 fokot is meghaladhatják. A légmozgás alapvetően mérsékelt marad, a zivatarok környezetében azonban erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak.
Címlapkép: Getty Images
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