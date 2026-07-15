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Zivatarok rondítanak bele a strandidőbe: kemény, amit az időjárás tartogat szerdára
Szerdán folytatódik a meleg, nyárias időjárás, a napsütést azonban több helyen is záporok és zivatarok szakíthatják meg, így nem mindenhol lesz zavartalan a strandidő.
Az Időkép előrejelzése szerint a napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet. Bár az ország túlnyomó részén nem valószínű jelentős mennyiségű csapadék, elszórtan számítani kell záporok és zivatarok kialakulására.
Budapest térségében a délutáni órákban 28 fok körül alakul a hőmérséklet, míg máshol a csúcsértékek a 30 fokot is meghaladhatják. A légmozgás alapvetően mérsékelt marad, a zivatarok környezetében azonban erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak.
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Szokatlan időjárási jelenség közelít Magyarországhoz: hidegcsepp okozhat heves zivatarokat a napokban
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Bár a következő napokban továbbra is 30 fok feletti maximumokra kell készülni, kedden estétől ismét egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok.
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