Harminckétmilliárd forintos európai uniós támogatással valósul meg a Budai Fonódó villamoshálózat második üteme.
Pokoli hőség után jön a feketeleves: ítéletidő tarolja le az országot pénteken
Pénteken a 30–37 fokos hőség mellett egy nyugat felől érkező zivatarrendszer hozhat jelentős csapadékot, jégesőt és viharos szelet, ami miatt a HungaroMet több figyelmeztetést is kiadott.
A nap első felében még a napsütés játssza a főszerepet, így délelőtt nem kell csapadékra számítani. A déli óráktól kezdve azonban erősebben megnövekszik a gomolyfelhőzet, és az előrejelzések szerint elsősorban az Északi-középhegységben, valamint az északkeleti tájakon alakulhatnak ki helyi záporok és zivatarok.
Később egy kiterjedt zivatarrendszer éri el az országot nyugati irányból, amely a késő esti órákra a középső területekre is átterjedhet. Az érkező frontot intenzív felhőszakadás, jégeső és viharos széllökések kísérhetik, miközben a zivatarok által nem érintett vidékeken a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 37 fok között alakul, a kissé alacsonyabb értékeket a nyugati tájakon mérhetik. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. A várható időjárási szélsőségek, így a heves zivatarok, a felhőszakadás és a magas középhőmérséklet miatt a HungaroMet Zrt. az ország több területére is hivatalos figyelmeztetést adott ki.
Beütött a drágulás: már 300 ezer forintba kerül egyetlen hétvége a magyarok kedvenc tengerparti városában
Barcelona 2026-ban már nemcsak élmény, hanem komoly pénzügyi vállalás.
Furcsa jelenség tarolt a magyarok kedvenc tengerpartján: pillanatok alatt eltűnt a víz, menekülni kellett a turistáknak
Ritka természeti jelenség, egy úgynevezett meteocunami okozott riadalmat a horvát tengerparton nyaraló turisták körében.
A cél egy olyan országos rendszer kialakítása, amelyben a hálózat, a menetrendek, a tarifák és a különböző utastájékoztatási alkalmazások is egységes képet mutatnak.
Figyelmeztet a nagykövetség: háború lesz a magyarok kedvelt üdülőhelyén, erre kérik a kint nyaralókat
A kiújuló regionális feszültségek miatt a magyar nagykövetség Muscatban arra kéri az Ománban tartózkodó magyar állampolgárokat, hogy fokozottan figyeljék a helyi híreket.
A Pénzcentrum 2026. július 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Három év alatt több mint 181 ezer hőséghez köthető halálesetet becsültek Európában, a városok különösen veszélyeztetettek.
Új szabály lépett életbe a horvát üdülővárosban: éjszaka már nem lehet alkoholt venni az üzletekben.
Szerdán folytatódik a meleg, nyárias időjárás, a napsütést azonban több helyen is záporok és zivatarok szakíthatják meg, így nem mindenhol lesz zavartalan a strandidő.
A Pénzcentrum 2026. július 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Te is itt nyaralsz 2026-ban? Vigyázz, nem iható a csapvíz: már egyetlen kortytól is komoly bajod lehet
Nyaraláskor sokan automatikusan a csapból töltik meg a poharukat vagy a kulacsukat, ám ez nem minden országban biztonságos döntés.
Most dől el a százmilliárdos monstrumok sorsa: turistaparadicsom vagy zárt elitnegyed lesz a Budai Várból?
Évente milliók mennek fel a Budai Várba, de a sok tízmilliárdból újjáépített paloták és reprezentatív épületek jelentős része ma inkább fotótéma, mint valódi turisztikai attrakció.
A BKK tájékoztatása szerint pénteken 22 órától vasárnap üzemzárásig a szerelvények csak a Keleti pályaudvar és a Móricz Zsigmond körtér között járnak.
A műsorvezető azt mondta, az utóbbi időben több helyen is szembesült ezzel, még olyan önkiszolgáló helyeken is, ahol a vendég maga áll sorba és veszi...
Szokatlan időjárási jelenség közelít Magyarországhoz: hidegcsepp okozhat heves zivatarokat a napokban
Térségünket hamarosan egy úgynevezett hidegcsepp közelíti majd meg, amelynek hatására az éjszaka folyamán és szerdán szórványosan záporok és zivatarok alakulhatnak ki.
A Pénzcentrum 2026. július 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Bár a következő napokban továbbra is 30 fok feletti maximumokra kell készülni, kedden estétől ismét egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok.
A század végére évente akár 40-nél is több hőségnap lehet Magyarországon, miközben nő az aszályveszély.
Meglepő döntés a népszerű európai országban: brutálisan megemelték a belépőket, de a turistákat ez sem riasztja vissza
Franciaország hat hónap elteltével értékeli az elsősorban a nem európai látogatókra vonatkozó, megemelt belépődíjak rendszerét.