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Pokoli hőség után jön a feketeleves: ítéletidő tarolja le az országot pénteken

Pénzcentrum
2026. július 17. 07:16

Pénteken a 30–37 fokos hőség mellett egy nyugat felől érkező zivatarrendszer hozhat jelentős csapadékot, jégesőt és viharos szelet, ami miatt a HungaroMet több figyelmeztetést is kiadott.

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A nap első felében még a napsütés játssza a főszerepet, így délelőtt nem kell csapadékra számítani. A déli óráktól kezdve azonban erősebben megnövekszik a gomolyfelhőzet, és az előrejelzések szerint elsősorban az Északi-középhegységben, valamint az északkeleti tájakon alakulhatnak ki helyi záporok és zivatarok.

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Később egy kiterjedt zivatarrendszer éri el az országot nyugati irányból, amely a késő esti órákra a középső területekre is átterjedhet. Az érkező frontot intenzív felhőszakadás, jégeső és viharos széllökések kísérhetik, miközben a zivatarok által nem érintett vidékeken a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 37 fok között alakul, a kissé alacsonyabb értékeket a nyugati tájakon mérhetik. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. A várható időjárási szélsőségek, így a heves zivatarok, a felhőszakadás és a magas középhőmérséklet miatt a HungaroMet Zrt. az ország több területére is hivatalos figyelmeztetést adott ki.
Címlapkép: Getty Images
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