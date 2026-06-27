A 40 Celsius-fokos hőhullámok miatt rendkívüli intézkedéseket és fokozott lakossági odafigyelést sürget a kormány.
Megdöbbentő lépésre kényszerült a MÁV a brutális forróság miatt: rengeteg utast érint a változás
A rendkívüli hőség miatt és az utasok biztonsága érdekében szombat déltől tizenhárom vasútvonalon, valamint a budapesti HÉV-hálózaton is sebességkorlátozást vezetett be a MÁV, így az utazóknak általában 5–15 perces késésekre kell számítaniuk.
A napok óta tartó kánikula és a harmadfokú hőségriasztás komoly többletterhelést ró a vasúti pályahálózatra és a járművekre. Az elmúlt időszakban a sínek átlaghőmérséklete megközelítette az 54 Celsius-fokot, a legmagasabb mért érték pedig az 56 fokot is elérte.
Mivel a hőmérséklet csütörtök óta több helyen meghaladta a biztonsági határértéket, a vasúttársaság a legmelegebb, délelőttől estig tartó órákban jellemzően 20 kilométer/órás sebességkorlátozást vezetett be a kritikus szakaszokon.
- A korlátozás összesen tizenhárom vasútvonalat érint, köztük a Budapest–Győr–Hegyeshalom, a Budapest–Esztergom, a Budapest–Pécs, a Budapest–Hatvan–Sátoraljaújhely, valamint a Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vonalat.
- Szintén lassulásra és ebből adódó késésekre kell készülni a Kaposvár–Fonyód, a Vác–Balassagyarmat, az Aszód–Vácrátót, a Galgamácsa–Balassagyarmat, a Vámosgyörk–Gyöngyös, a Debrecen–Mátészalka, a Nyíregyháza–Nyírbátor–Mátészalka–Zajta és a Mátészalka–Tiborszállás viszonylatokon.
- Bár a budapesti HÉV-hálózaton is szükség volt az óvintézkedésre, a szerelvények többsége ott menetrend szerint közlekedik, és legfeljebb pár perces csúszások fordulnak elő.
A hőség okozta síneldeformálódások, maradó alakváltozások és illesztési hibák javítását a hőtágulás miatt a szakemberek jellemzően csak a hajnali, hűvösebb órákban tudják elvégezni, a karbantartók mindenesetre folyamatos ügyeletet tartanak az esetleges pályahibák gyors elhárítására.
A vasúttársaság arra kéri az utazókat, hogy indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről és a korlátozásokról a MÁV honlapján, a MÁVPlusz applikációban vagy a Mávinform közösségi oldalán.
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