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Utazás

Hihetetlen bejelentést tettek a légitársaságokról: ingyenessé válik az, amiért eddig vagyonokat kértek tőlünk

Pénzcentrum
2026. július 8. 09:55

Az Európai Parlament olyan új szabályozást fogadott el, amely jelentősen megerősíti a légi utasok jogait. A módosítások gyorsabb és automatikusabb kártalanítást, átláthatóbb jegyárakat, valamint pótdíjmentes ülőhelyeket garantálnak a kisgyermekkel utazóknak és a rászorulóknak, miközben a korábbi járattörlési és késési garanciák is érvényben maradnak.

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A képviselők nagy többséggel hagyták jóvá az Európai Unió Tanácsával már egyeztetett módosításokat, amelyek a 2004-es rendeletet korszerűsítik. A meglévő utasjogok nem csorbulnak, így járattörlés esetén a fogyasztóknak továbbra is jár a jegyár visszatérítése vagy az átfoglalás. Megmarad a repülési távolságtól függő, 250, 400 vagy 600 eurós kártérítés is, ha a járat több mint három órát késik, tizennégy napon belül törlik, vagy ha visszautasítják az utas beszállását. Bár rendkívüli körülmények, például szélsőséges időjárás, háború vagy sztrájk esetén a légitársaságok mentesülnek a kártérítés kifizetése alól, az utasok ellátásáról és elszállásolásáról ilyenkor is gondoskodniuk kell - számolt be a Portfolio.

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Ha az utas az átfoglalás helyett a visszatérítést választja, a légitársaságnak ezt a jövőben automatikusan teljesítenie kell. Járatfennakadás esetén a társaságok az utazás végétől számított négy napon belül kötelesek egyértelműen tájékoztatni az utasokat a kártérítés igénylésének módjáról. Ehhez a folyamathoz nem tehetik kötelezővé felhasználói profil létrehozását vagy mobilalkalmazás letöltését. Az utasoknak kilenc hónap áll majd rendelkezésükre a kárigény benyújtására, a légitársaságoknak pedig harminc napon belül fizetniük kell, vagy részletesen meg kell indokolniuk az esetleges elutasítást.

Számos új, a fogyasztók számára kedvező szabály is életbe lép. Ezentúl a légitársaságok nem tagadhatják meg a beszállást a retúrjegy visszaútjánál pusztán azért, mert az utas az odafelé tartó járatot nem vette igénybe. Mindenki díjmentesen felvihet a fedélzetre egy kisebb személyes tárgyat, a rejtett költségek elkerülése érdekében pedig a kézipoggyász díját már a foglalás elején, a jegyár részeként kell feltüntetni az értékesítési és az ár-összehasonlító felületeken. Szintén megszűnnek a névelírások javításáért, valamint az utasfelvétel után a beszállókártya kinyomtatásáért felszámolt pótdíjak.

Az új szabályozás kiemelten védi a kiszolgáltatott utascsoportokat is. Többletdíj felszámítása nélkül kell biztosítani az egymás melletti ülőhelyeket a tizennégy év alatti gyermeket kísérők, a fogyatékossággal élők, a csökkent mozgásképességű személyek és a várandós nők számára. Emellett kártalanítás és átfoglalás illeti meg azokat a mozgáskorlátozott utasokat is, akik a repülőtér hibájából lekésik a járatukat.

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Virginijus Sinkevičius, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság alelnöke, valamint Andrej Novakov jelentéstevő hangsúlyozták, hogy a több mint tizenhárom évig tartó patthelyzetet lezáró döntés eloszlatja a bizonytalanságot, és úgy erősíti meg a családok, illetve a rászorulók védelmét, hogy közben az utasok egyetlen korábbi jogukat sem veszítik el.

Az elfogadott megállapodást az Európai Unió Tanácsának legkésőbb 2026 augusztusáig hivatalosan is jóvá kell hagynia. A szabályok az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenést követő huszadik napon lépnek hatályba, ezt követően pedig egyéves felkészülési időszak áll a tagállamok és a piaci szereplők rendelkezésére a gyakorlati alkalmazás megkezdéséhez.
Címlapkép: Getty Images
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