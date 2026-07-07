A front hatása már az éjszakai órákban érezhetővé válik, hiszen észak felől fokozatosan megnövekszik és megvastagszik a felhőzet.
Itt a top 10-es lista, ez lett a legveszélyesebb város 2026-ban: ekkora lenne a káosz?
A Forbes Advisor átfogó biztonsági kutatása szerint a venezuelai főváros, Caracas lett a turisták számára legkockázatosabb úticél a világon, miközben a lista másik végén Szingapúr végzett az első helyen.
A Forbes Advisor 2026-os utazásbiztonsági tanulmánya 60 nemzetközi metropoliszt vizsgált meg hét kritikus mutató – köztük a hatósági utazási figyelmeztetések, a személyes biztonság, az infrastruktúra fejlettsége és az egészségügyi kockázatok – alapján.
A kutatás eredményei szerint Caracas a maximális 100-ból 100 pontot ért el a veszélyességi skálán. A venezuelai fővárosban a rendkívül magas erőszakos bűnözési ráta, a fegyveres rablások és az általános biztonsági hiányosságok jelentik a legnagyobb fenyegetést a látogatókra.
A felmérés alapján összeállt a világ 10 legveszélyesebb városának listája, amely hűen tükrözi, hol kell a leginkább ébernek lenniük az utazóknak:
- Caracas, Venezuela – 100/100-as veszélyességi pontszám a súlyos bűnözés és erőszak miatt.
- Karacsi, Pakisztán – Magas kockázatot jelentenek a bandaháborúk és a politikai nyugtalanság.
- Yagon, Mianmar – Jelentős civil megmozdulások és infrastrukturális hiányosságok.
- Lagos, Nigéria – Kiemelkedően magas a helyi lopások és az online/offline csalások aránya.
- Manila, Fülöp-szigetek – Megnövekedett bűnözési ráta és a természeti katasztrófáknak való kitettség.
- Dakka, Banglades – Komoly infrastrukturális és egészségügyi biztonsági aggályok.
- Bogotá Kolumbia – Magas bűnözési mutatók, amelyek állandó éberséget követelnek meg a turistáktól.
- Kairó, Egyiptom – Biztonsági kockázatok és elavult infrastruktúra.
- Mexikóváros, Mexikó – Rendkívül nagy mennyiségű regisztrált bűncselekmény.
- Quito, Ecuador – Személyes biztonsági aggályok és helyi, kiszámíthatatlan zavargások.
A skála másik vége: Ahol nyugodtan hátra dőlhetünk
Szerencsére a tanulmány a biztonságos menedékeket is górcső alá vette. Ha a felhőtlen és kockázatmentes kikapcsolódás a cél, a világ legbiztonságosabb nemzetközi úticéljai között Szingapúr, Tokió és Toronto áll az élen, ahol a turistáknak szinte egyáltalán nem kell tartaniuk a fenti veszélyektől.
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