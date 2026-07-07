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Barrios, karakasi nyomornegyedek, Venezuela, 2025. január 22. Szegény negyedek egy latin-amerikai városban.
Utazás

Itt a top 10-es lista, ez lett a legveszélyesebb város 2026-ban: ekkora lenne a káosz?

Pénzcentrum
2026. július 7. 19:45

A Forbes Advisor átfogó biztonsági kutatása szerint a venezuelai főváros, Caracas lett a turisták számára legkockázatosabb úticél a világon, miközben a lista másik végén Szingapúr végzett az első helyen.

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A Forbes Advisor 2026-os utazásbiztonsági tanulmánya 60 nemzetközi metropoliszt vizsgált meg hét kritikus mutató – köztük a hatósági utazási figyelmeztetések, a személyes biztonság, az infrastruktúra fejlettsége és az egészségügyi kockázatok – alapján.

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A kutatás eredményei szerint Caracas a maximális 100-ból 100 pontot ért el a veszélyességi skálán. A venezuelai fővárosban a rendkívül magas erőszakos bűnözési ráta, a fegyveres rablások és az általános biztonsági hiányosságok jelentik a legnagyobb fenyegetést a látogatókra.

A felmérés alapján összeállt a világ 10 legveszélyesebb városának listája, amely hűen tükrözi, hol kell a leginkább ébernek lenniük az utazóknak:

  • Caracas, Venezuela – 100/100-as veszélyességi pontszám a súlyos bűnözés és erőszak miatt.
  • Karacsi, Pakisztán – Magas kockázatot jelentenek a bandaháborúk és a politikai nyugtalanság.
  • Yagon, Mianmar – Jelentős civil megmozdulások és infrastrukturális hiányosságok.
  • Lagos, Nigéria – Kiemelkedően magas a helyi lopások és az online/offline csalások aránya.
  • Manila, Fülöp-szigetek – Megnövekedett bűnözési ráta és a természeti katasztrófáknak való kitettség.
  • Dakka, Banglades – Komoly infrastrukturális és egészségügyi biztonsági aggályok.
  • Bogotá Kolumbia – Magas bűnözési mutatók, amelyek állandó éberséget követelnek meg a turistáktól.
  • Kairó, Egyiptom – Biztonsági kockázatok és elavult infrastruktúra.
  • Mexikóváros, Mexikó – Rendkívül nagy mennyiségű regisztrált bűncselekmény.
  • Quito, Ecuador – Személyes biztonsági aggályok és helyi, kiszámíthatatlan zavargások.

A skála másik vége: Ahol nyugodtan hátra dőlhetünk

Szerencsére a tanulmány a biztonságos menedékeket is górcső alá vette. Ha a felhőtlen és kockázatmentes kikapcsolódás a cél, a világ legbiztonságosabb nemzetközi úticéljai között Szingapúr, Tokió és Toronto áll az élen, ahol a turistáknak szinte egyáltalán nem kell tartaniuk a fenti veszélyektől.
Címlapkép: Getty Images
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