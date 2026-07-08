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Elképesztő dologért bírságolják a turistákat az olasz tengerparti településen: bárki könnyedén begyűjtheti a csekket
Szigorú szabályokat és akár 200 eurós bírságot vezetett be az olaszországi Varenna a tömegturizmus káros hatásainak visszaszorítása, valamint a lakosság nyugalmának megőrzése érdekében. A Comói-tó partján fekvő településen ezentúl tilos fürdőruhában vagy félmeztelenül sétálni, emellett a turistacsoportok létszámát és mozgását is korlátozzák.
A mindössze 650 lakosú halászfalunak, Varennának elege lett a tiszteletlen látogatókból - írta meg a történetet a The Guardian.
Az újonnan bevezetett előírások értelmében 50-től 200 euróig terjedő büntetésre számíthat az, aki póló nélkül vagy fürdőruhában sétál az utcákon, bár a tilalom a strandokra természetesen nem vonatkozik. A nyugalom megőrzése érdekében a turistacsoportok maximális létszámát 25 főben határozták meg. A látogatók nem torlaszolhatják el a szűk, macskaköves utcákat, az idegenvezetők pedig egyáltalán nem használhatnak hangszórót.
Mauro Manzoni polgármester a döntés kapcsán kiemelte, hogy bár büszkék a világ minden tájáról érkező évi több százezer látogatóra, a helyiek életminőségét nem áldozhatják fel a tömegturizmus oltárán. A napokban hatályba lépett intézkedéseket, különösen az öltözködési szabályokat a lakosság többsége kedvezően fogadta.
A tömegturizmus okozta nehézségek miatt az elmúlt években több más olaszországi város is hasonló lépésekre kényszerült. Sorrentóban az önkormányzat már 2022-ben súlyos bírságokat vezetett be a fürdőruhás vagy félmeztelen sétálás ellen, mivel a polgármester szerint ez az elterjedt, illetlen viselkedés rontja a település hírnevét.
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