Kiadta a vészjelzést a HungaroMet: brutális széllökések várhatók a mai napon - itt az érintett megyék listája

Egy szerdai hidegfront nyomán három vármegye kivételével az egész országban elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a zivatarok és a viharos szél miatt. Estére azonban megnyugszik az időjárás, megszűnik a csapadék, a hétvégére pedig visszatér a napos, csendes idő.

A HungaroMet előrejelzése szerint a front átmenetileg átrendezi az ország időjárását. Nógrád, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye kivételével mindenhol elsőfokú riasztás van érvényben a zivatarveszély miatt, amelyet helyenként jégeső és óránkénti 60–80 kilométeres széllökések is kísérhetnek.

Bár észak felől határozottan csökken a felhőzet, és egyre többfelé kisüt a nap, a Dunántúlon, a déli határ mentén, valamint az északkeleti országrészben erőteljes marad a gomolyfelhő-képződés. Nagy területen megerősödik az északnyugatira forduló szél, a főváros tágabb térségében akár 60–65 kilométer/órás viharos szélrohamok is előfordulhatnak.

Késő délutántól észak felől fokozatosan megszűnik a csapadék, estére pedig a zivatarok is lecsengenek, miközben a szél sokat veszít az erejéből, és a légmozgás mindenütt mérséklődik. Éjszaka a gomolyfelhők feloszlanak, így kiderül az ég. Hajnalra nyugat felől fátyolfelhők érkeznek, a hőmérséklet pedig 10 és 17 fok közé esik vissza, bár a hidegre érzékeny területeken ennél hűvösebb is lehet.

A másnapi folytatásban már csak elvétve, főleg délnyugaton és északkeleten alakulhat ki zápor, de az északi, északnyugati szelet még kísérhetik élénk, időnként erős lökések.

A hétvége közeledtével tovább javul az idő, pénteken és szombaton a gomolyfelhők mellett már sok napsütésre van kilátás, és csupán északkeleten alakulhat ki egy-egy futó zápor. Vasárnapra teljesen megnyugszik a légkör, így túlnyomóan napos, csapadékmentes idő várható, kevés felhővel.