2026. július 8. szerda Ellák
25 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
ARG
Argentína 3 2 Egyiptom
EGY
 Vége
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc 4 3 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország Marokkó
MAR
 Csütörtök 22:00
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Péntek 21:00
Negyeddöntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
The sun shines through the clouds before storm.
Utazás

Kiadta a vészjelzést a HungaroMet: brutális széllökések várhatók a mai napon - itt az érintett megyék listája

Pénzcentrum
2026. július 8. 08:00

Egy szerdai hidegfront nyomán három vármegye kivételével az egész országban elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a zivatarok és a viharos szél miatt. Estére azonban megnyugszik az időjárás, megszűnik a csapadék, a hétvégére pedig visszatér a napos, csendes idő.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A HungaroMet előrejelzése szerint a front átmenetileg átrendezi az ország időjárását. Nógrád, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye kivételével mindenhol elsőfokú riasztás van érvényben a zivatarveszély miatt, amelyet helyenként jégeső és óránkénti 60–80 kilométeres széllökések is kísérhetnek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár észak felől határozottan csökken a felhőzet, és egyre többfelé kisüt a nap, a Dunántúlon, a déli határ mentén, valamint az északkeleti országrészben erőteljes marad a gomolyfelhő-képződés. Nagy területen megerősödik az északnyugatira forduló szél, a főváros tágabb térségében akár 60–65 kilométer/órás viharos szélrohamok is előfordulhatnak.

Késő délutántól észak felől fokozatosan megszűnik a csapadék, estére pedig a zivatarok is lecsengenek, miközben a szél sokat veszít az erejéből, és a légmozgás mindenütt mérséklődik. Éjszaka a gomolyfelhők feloszlanak, így kiderül az ég. Hajnalra nyugat felől fátyolfelhők érkeznek, a hőmérséklet pedig 10 és 17 fok közé esik vissza, bár a hidegre érzékeny területeken ennél hűvösebb is lehet.

A másnapi folytatásban már csak elvétve, főleg délnyugaton és északkeleten alakulhat ki zápor, de az északi, északnyugati szelet még kísérhetik élénk, időnként erős lökések.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A hétvége közeledtével tovább javul az idő, pénteken és szombaton a gomolyfelhők mellett már sok napsütésre van kilátás, és csupán északkeleten alakulhat ki egy-egy futó zápor. Vasárnapra teljesen megnyugszik a légkör, így túlnyomóan napos, csapadékmentes idő várható, kevés felhővel.
Címlapkép: Getty Images
#riasztás #utazás #időjárás #hidegfront #csapadék #viharos szél #széllökések #hétvégi időjárás #zivatarok #hungaromet #időjárás-előrejelzés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:44
08:30
08:00
07:45
07:41
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 8.
Így kereshetsz havi 100 ezer forint pluszpénzt: teljesen legális, bárki élhet a lehetőséggel
2026. július 7.
Ők lehetnek a hazai munkaerőhiány legnagyobb nyertesei: óriási tabu, alig beszélnek erről
2026. július 7.
Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok
2026. július 7.
Kiderült a rideg valóság Magyarországról: nagyon csúnyán ráfázhat, aki erre nem figyel oda
2026. július 7.
Kiderült az igazság: tényleg tízmilliók rohanják meg Magyarországot, de mégsem jön el egyhamar a kánaán
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 8. szerda
Ellák
28. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Itt a MÁV étkezőkocsik 2026-os árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger az Adria felé
2
2 hete
Most közölte a HungaroMet: hiába kibírhatatlan a mostani kánikula, a java még hátravan - közeleg a földi pokol az időjárásban
3
5 napja
Rendkívüli riasztás a szomszédból: 13 tonnás vagonokat repítő szörnyeteg térhet vissza a magyarok kedvenc tengerpartjára
4
5 napja
Nem várt fordulat az európai turizmusban: tömegek fordítanak hátat a legnépszerűbb mediterrán paradicsomoknak?
5
1 hete
Nem várt csapás érte a vasárnapi utazókat a magyar tengernél: óriási a felfordulás a déli parton
PÉNZÜGYI KISOKOS
VIBER
az MNB által működtetett Valósidejű Bruttó Elszámolási Rendszer, mely a banki nyitva tartási idő egy részében sokkal magasabb díjért cserébe gyors akár másodpercek alatti, de mindenképpen egy napon belüli átutalást kínál. VIBER alapvetően a sürgős, nagy összegű, főként üzleti célú átutalások teljesítésére szolgál

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 8. 08:30
Társadalomkutatók vallottak a botrányos KSH-ügyről: "továbbra sem megbízhatóak az adatok, amiket közölnek"
Pénzcentrum  |  2026. július 8. 06:32
Te is ilyen gyógyszert szedsz? Nem is ülhetnél volán mögé: ezt kevesen tudják a gyakran használt tablettákról
Agrárszektor  |  2026. július 8. 07:01
Hihetetlen árak láttak napvilágot: ennyiért árulják az uborkát a lengyelek