Olyan hideg volt hajnalban Magyarországon, amilyenre több mint 60 éve nem volt példa

Új országos hajnali hidegrekord született csütörtökön: Szikszón mindössze 3,9 Celsius-fokot mértek. A HungaroMet előzetes adatai szerint ezzel megdőlt a korábbi, 1962-ben felállított napi rekord. A rendkívül alacsony hőmérséklethez a szél estére történő lecsendesedése is hozzájárult. Hajnalra az ország több pontján 10 fok alá süllyedt a hőmérséklet.

Megdőlt az országos hajnali hidegrekord csütörtökön: a HungaroMet előzetes adatai szerint Szikszón 3,9 Celsius-fokot mértek hajnalban, ami új napi országos rekordnak számít. A korábbi csúcsot még 1962-ben jegyezték fel Csákváron, ahol július 9-én 4,3 Celsius-fokot mértek.

A rendkívüli lehűlést megelőzően szerdán az ország nagy részén erős északi, északnyugati szél fújt, a Dunántúl középső területein helyenként viharos széllökések is előfordultak. Emellett záporok és zivatarok alakultak ki, elsősorban a Dunántúlon és a keleti határ közelében.

Estére azonban fokozatosan mérséklődött a légmozgás, az éjszaka folyamán pedig az ország nagy részén leállt a szél. Ennek hatására több helyen 10 Celsius-fok alá csökkent a hőmérséklet, Szikszón pedig 3,9 fokig hűlt a levegő, amivel megdőlt a 64 éves országos hajnali hidegrekord.