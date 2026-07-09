2026. július 9. csütörtök Lukrécia
25 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
ARG
Argentína 3 2 Egyiptom
EGY
 Vége
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország Marokkó
MAR
 Ma 22:00
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Péntek 21:00
Negyeddöntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nyári táj drámai zivatarfelhővel a napraforgómező felett
Utazás

Olyan hideg volt hajnalban Magyarországon, amilyenre több mint 60 éve nem volt példa

Pénzcentrum
2026. július 9. 14:33

Új országos hajnali hidegrekord született csütörtökön: Szikszón mindössze 3,9 Celsius-fokot mértek. A HungaroMet előzetes adatai szerint ezzel megdőlt a korábbi, 1962-ben felállított napi rekord. A rendkívül alacsony hőmérséklethez a szél estére történő lecsendesedése is hozzájárult. Hajnalra az ország több pontján 10 fok alá süllyedt a hőmérséklet.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Megdőlt az országos hajnali hidegrekord csütörtökön: a HungaroMet előzetes adatai szerint Szikszón 3,9 Celsius-fokot mértek hajnalban, ami új napi országos rekordnak számít. A korábbi csúcsot még 1962-ben jegyezték fel Csákváron, ahol július 9-én 4,3 Celsius-fokot mértek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rendkívüli lehűlést megelőzően szerdán az ország nagy részén erős északi, északnyugati szél fújt, a Dunántúl középső területein helyenként viharos széllökések is előfordultak. Emellett záporok és zivatarok alakultak ki, elsősorban a Dunántúlon és a keleti határ közelében.

Estére azonban fokozatosan mérséklődött a légmozgás, az éjszaka folyamán pedig az ország nagy részén leállt a szél. Ennek hatására több helyen 10 Celsius-fok alá csökkent a hőmérséklet, Szikszón pedig 3,9 fokig hűlt a levegő, amivel megdőlt a 64 éves országos hajnali hidegrekord.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #szél #időjárás #magyarország #hőmérséklet #hideg #rekord #meteorológia #lehűlés #hidegrekord #zivatarok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:03
14:44
14:33
14:20
14:13
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 9.
Nappal is támadnak az új, invazív szúnyogok Magyarországon: egzotikus betegségeket terjeszthetnek
2026. július 8.
Így kereshetsz havi 100 ezer forint pluszpénzt: teljesen legális, bárki élhet a lehetőséggel
2026. július 9.
Példátlan kereskedelmi háború küszöbén Európa és Kína: Magyarország is keményen megérezheti a csatát
2026. július 9.
Komoly csapás a magyar vidéki szálláshelyekre: elképesztő terhek miatt telt be a pohár a hazai vendéglátósoknál
2026. július 8.
Meghökkentő igazság az öregedésről: teljesen máshogy gondolkodnak a magyarok, mint a világ többi része
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 9. csütörtök
Lukrécia
28. hét
Július 9.
A pizza világnapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Itt a MÁV étkezőkocsik 2026-os árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger az Adria felé
2
6 napja
Rendkívüli riasztás a szomszédból: 13 tonnás vagonokat repítő szörnyeteg térhet vissza a magyarok kedvenc tengerpartjára
3
6 napja
Nem várt fordulat az európai turizmusban: tömegek fordítanak hátat a legnépszerűbb mediterrán paradicsomoknak?
4
2 hete
Nem várt csapás érte a vasárnapi utazókat a magyar tengernél: óriási a felfordulás a déli parton
5
6 napja
Azonnal bezárták a népszerű vidéki strandot: ezt találták a vízben, szigorúan tilos fürdeni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Pénzügyi lízing
a lízingbe adó azért vásárol meg valamit, hogy azt határozott időre szóló szerződésben átadja használatra a lízingbe vevőnek, aki ezért díjat fizet. Egy idő elteltével a lízingbe vevő joga maradványértéken megvásárolni a lízing tárgyát. Ha nem él ezzel a jogával a lízing tárgya visszakerül a lízingbe adóhoz. Addig azonban az érték a lízingbe vevő könyvelésében szerepel, ő viseli közvetlen terheit, kárait és élvezi hasznát.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 9. 13:25
Itt a kormány rezsibejelentése: a távhővel fűtőket érinti 2026-ban, erről mindenkinek tudnia kell
Pénzcentrum  |  2026. július 9. 12:57
Példátlan kereskedelmi háború küszöbén Európa és Kína: Magyarország is keményen megérezheti a csatát
Agrárszektor  |  2026. július 9. 14:33
Milyen áttörést hozhat a génszerkesztés a gabonanemesítésben?