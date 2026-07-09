A SpaceX tőzsdei bevezetésének köszönhetően keletkezett új vagyonok jelentősen felpörgették a magánrepülőgépek iránti keresletet.
Dráma a magyarok kedvenc nyaralószigetén: kigyulladt egy harci gép, teljesen lezárták a repülőteret
Kényszerleszállást hajtott végre, majd kigyulladt a görög légierő egyik F–16-os vadászgépe a zakinthoszi nemzetközi repülőtéren csütörtökön. Személyi sérülés ugyan nem történt, de a futópálya lezárása miatt a légikikötő határozatlan időre felfüggesztette a forgalmat, ami a budapesti járatok menetrendjét is felborította
A műszaki hiba miatt visszatérő katonai repülőgép a landolás közben kapott lángra. A tüzet a repülőtéri tűzoltóegységek gyorsan megfékezték, a pilóta pedig katapultálás nélkül, épségben hagyta el a fedélzetet. A hatóságok már vizsgálják a meghibásodás okait, és dolgoznak az egyetlen futópálya szabaddá tételén, de a forgalom újraindulásának időpontja egyelőre bizonytalan. A repülőteret üzemeltető Fraport Greece arra kéri az utasokat, hogy a legfrissebb információkért kövessék légitársaságuk tájékoztatását. - számolt be az Utazómajom.
A leállás közvetlenül érinti a Budapest és Zakinthosz között közlekedő járatokat. A Wizz Air magyar fővárosból induló gépét Athénba irányították át, emiatt a Budapestre tartó délutáni járat a jelenlegi információk szerint csaknem kétórás késéssel indulhat majd el.
A Ryanair Zakinthoszra tartó kora esti gépe elindult ugyan Budapestről, de a leszállási tilalom miatt egyelőre bizonytalan, hogy földet érhet-e a szigeten. Ez a fennakadás az esti, magyar fővárosba tartó visszautat is érdemben befolyásolja.
A Görögországba tartó vagy onnan hazautazó utasoknak mindenképpen ajánlott folyamatosan ellenőrizniük a járatuk aktuális státuszát, mivel a repülőtéri helyzet rendkívül gyorsan változhat.
A Pénzcentrum 2026. július 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Kerékpárosklub szerint az új e-Bubi gyakori használat mellett még a Lime-nál és a Manfrédnál is drágább lehet.
Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy az alig néhány hét alatt kidolgozott rendszer lényegesen többet nyújt, mint a Lázár János által tavaly nyáron leállított információs platform.
Elképesztő dologért bírságolják a turistákat az olasz tengerparti településen: bárki könnyedén begyűjtheti a csekket
Az újonnan bevezetett előírások értelmében 50-től 200 euróig terjedő büntetésre számíthatnak, akik nem tartják be a szabályt.
A Ryanair 41. születésnapja alkalmából villámakciót hirdetett: a légitársaság 19,85 eurótól kínál jegyeket több mint 230 európai úti célra.
Hihetetlen bejelentést tettek a légitársaságokról: ingyenessé válik az, amiért eddig vagyonokat kértek tőlünk
Az Európai Parlament olyan új szabályozást fogadott el, amely jelentősen megerősíti a légi utasok jogait.
A Budapesti Közlekedési Központ kiterjeszti a megújult, immár elektromos kerékpárokat is kínáló MOL Bubi ingyenes tesztelőinek körét.
Kiadta a vészjelzést a HungaroMet: brutális széllökések várhatók a mai napon - itt az érintett megyék listája
Egy szerdai hidegfront nyomán három vármegye kivételével az egész országban elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.
A Pénzcentrum 2026. július 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nem várt szigorítás jön a magyar utakon: ennek a megszokott trükknek örökre befellegzett a sofőröknél
A KRESZ átfogó megújítása a végső szakaszába ért, és a változások között szerepel az átlagsebesség-mérés bevezetése, valamint a gyorshajtás szigorúbb szankcionálása is.
Az első helyezett település maximális 100-ból 100 pontot ért el a veszélyességi skálán.
Hihetetlen titokra derült fény: te is óriási hibát követsz el, amikor külföldi nagyvárosokba utazol?
Egy várost igazán nem a főtereken és a kötelező látnivalóknál lehet megismerni, hanem ott, ahol a helyiek vásárolnak, esznek és beszélgetnek.
Most közölte a meteorológiai szolgálat: komoly hidegfront tarolja le az országot - kiderült, mikor tér vissza a brutális meleg
A front hatása már az éjszakai órákban érezhetővé válik, hiszen észak felől fokozatosan megnövekszik és megvastagszik a felhőzet.
Ez azt jelenti, hogy bár nálunk is visszatérhet a kánikula, a jelenlegi előrejelzések alapján a hőség időnként hidegfrontokkal és élénkebb széllel szakadhat meg.
Kiderült az igazság: tényleg tízmilliók rohanják meg Magyarországot, de mégsem jön el egyhamar a kánaán
A magyar turizmus az elmúlt másfél évtizedben látványos ívet rajzolt: tíz év alatt rekordmagasságba emelkedett a beutazó forgalom, majd a járvány egyetlen év alatt összeomlasztotta...
A nemzetközi elemzések alapján összeállított mutatók hűen tükrözik, hogy mely városok képesek a legmagasabb életminőséget biztosítani a lakóik számára.
Nem feltétlenül ott követelik a legtöbb áldozatot a hőhullámok Magyarországon, ahol a legmelegebb az idő.
Rosszullét miatt Budapesten szakította meg útját a Ryanair Rimini és Kaunas között közlekedő járata hétfő délelőtt.
-
Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok
A tarja mellé zöldség és vegán burger is kerül: átalakulóban a grillszezon.
-
A fiatalok döntöttek: ezt várják el egy bankszámlától (x)
A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor.