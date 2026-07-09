Dráma a magyarok kedvenc nyaralószigetén: kigyulladt egy harci gép, teljesen lezárták a repülőteret

Kényszerleszállást hajtott végre, majd kigyulladt a görög légierő egyik F–16-os vadászgépe a zakinthoszi nemzetközi repülőtéren csütörtökön. Személyi sérülés ugyan nem történt, de a futópálya lezárása miatt a légikikötő határozatlan időre felfüggesztette a forgalmat, ami a budapesti járatok menetrendjét is felborította

A műszaki hiba miatt visszatérő katonai repülőgép a landolás közben kapott lángra. A tüzet a repülőtéri tűzoltóegységek gyorsan megfékezték, a pilóta pedig katapultálás nélkül, épségben hagyta el a fedélzetet. A hatóságok már vizsgálják a meghibásodás okait, és dolgoznak az egyetlen futópálya szabaddá tételén, de a forgalom újraindulásának időpontja egyelőre bizonytalan. A repülőteret üzemeltető Fraport Greece arra kéri az utasokat, hogy a legfrissebb információkért kövessék légitársaságuk tájékoztatását. - számolt be az Utazómajom.

A leállás közvetlenül érinti a Budapest és Zakinthosz között közlekedő járatokat. A Wizz Air magyar fővárosból induló gépét Athénba irányították át, emiatt a Budapestre tartó délutáni járat a jelenlegi információk szerint csaknem kétórás késéssel indulhat majd el.

A Ryanair Zakinthoszra tartó kora esti gépe elindult ugyan Budapestről, de a leszállási tilalom miatt egyelőre bizonytalan, hogy földet érhet-e a szigeten. Ez a fennakadás az esti, magyar fővárosba tartó visszautat is érdemben befolyásolja.

A Görögországba tartó vagy onnan hazautazó utasoknak mindenképpen ajánlott folyamatosan ellenőrizniük a járatuk aktuális státuszát, mivel a repülőtéri helyzet rendkívül gyorsan változhat.