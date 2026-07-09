Fontos változás élesedik a vonatközlekedésben, erről minden fesztiválozónak tudnia kell

A MÁV több férőhellyel és külön éjszakai járattal készül a július 10–12. között megrendezett Villányi Rozé Fesztiválra. A nagyobb utasforgalom miatt több vonat hosszabb szerelvénnyel közlekedik majd Pécs és Villány között. A társaság éjszakai mentesítővonatot is indít, hogy a fesztivál után könnyebb legyen a hazajutás. A buszközlekedésben is lesznek ideiglenes változások a rendezvény ideje alatt.

Hosszabb szerelvényeket és éjjeli mentesítő vonatot is indít a MÁV a július 10-től 12-ig tartó a Villányi Rozé Fesztiválra - közölte a MÁVINFORM.

A tájékoztatás szerint pénteken és szombaton a több férőhely biztosítása érdekében hagyományos mozdony által vontatott, több kocsiból kiállított szerelvénnyel közlekedik a Pécsről 14.50-kor és 18.50-kor induló, valamint a Villányból 16.22-kor, 20.22-kor és 21.59-kor induló vonat. A biztonságos hazajutást július 11-én és 12-én éjjel 1 órakor induló mentesítővonat is segíti, amely Pécsre 1.53-kor érkezik meg.

A MÁV csoport az utasforgalomtól függően többlet buszjáratokat is indít Siklósról Villány felé.

Szombaton a buszközlekedésben is lesznek változások, délelőtt és kora estétől Villányban rendezvény miatt a buszok módosított rend szerint közlekednek.