Azonnal bezárták a népszerű vidéki strandot: ezt találták a vízben, szigorúan tilos fürdeni

Ideiglenesen megtiltották a fürdőzést és lezárták a Bács-Kiskun megyei Szelidi-tó strandját, miután egy laboratóriumi vizsgálat kimutatta, hogy a víz minősége nem felel meg az előírásoknak - számolt be a Korona Rádió. Dusnoki Csaba polgármester a rádiónak beszélt arról, milyen kifogás merült a víz minősége kapcsán, és mikor lehet legkorábban a strand újranyitásáról beszélni.

A vízminőségi problémát a magas vízhőmérséklet okozta, amely kedvező feltételeket teremtett az Enterococcus baktériumok elszaporodásához - hangzott el a rádióban. Mivel a mért koncentráció meghaladta a biztonságos határértéket, a fürdőzést azonnali hatállyal fel kellett függeszteni - mondta el Dusnoki Csaba, Dunapataj polgármestere, ahová a Szelidi-tó területileg tartozik.

Tájékoztatása szerint a szakemberek már elvégezték az újabb mintavételt. A laboratóriumi eredmények várhatóan a jövő héten érkeznek meg, és ezek ismeretében adnak majd pontos tájékoztatást arról, hogy mikor nyithat meg újra a strand Szeliden a látogatók előtt.

Az Enterococcus jelenléte miatt szinte minden évben zárnak le strandokat hosszabb-rövidebb időre. Tavaly a balatongyöröki strandon nem lehetett fürdeni egy bő hétig, és a tatai tatai Grófi-tóban sem lehetett fürdőzni néhány napig ugyanabban az időszakban. Augusztusban pedig a dunai Fadd-Dombori II. számú strandot kellett hasonló okokból egy időre lezárni. Az Enterococcus jelenléte tehát nem példa nélküli, előfordulása a nagy melegek után rendszeresnek mondható, minden évben vannak strandok, amiket egy időre lezárnak emiatt.

Mi az Enterococcus-fertőzés?

Az Enterococcus nemzetségbe tartozó baktériumok az ember normál bélflórájának is természetes részei. Leggyakrabban az Enterococcus faecalis, ritkábban az Enterococcus faecium okoz fertőzést. Bár egészséges emberekben többnyire ártalmatlanok, bizonyos körülmények között – például legyengült immunrendszer, húgyúti katéter viselése vagy urológiai beavatkozások után – fertőzést idézhetnek elő. Az enterococcusok leggyakrabban húgyúti fertőzést okoznak, de előfordulhatnak véráramfertőzések, szívbelhártya-gyulladás (endocarditis), hasi és kismedencei fertőzések, illetve műtéti sebfertőzések is.

Mik az Enterococcus okozta húgyúti fertőzés tünetei?

Az Enterococcus által kiváltott húgyúti fertőzés tünetei hasonlóak más bakteriális húgyúti fertőzésekhez. A leggyakoribb panaszok:

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gyakori és sürgető vizelési inger;

vizelés közben jelentkező égő vagy csípő érzés;

alhasi vagy szeméremcsont feletti tompa fájdalom, nyomásérzés;

zavaros, esetenként kellemetlen szagú vizelet;

véres vizelet;

húgycső-irritáció;

láz, hidegrázás, különösen akkor, ha a fertőzés a vesékre is ráterjed;

deréktáji fájdalom és általános rossz közérzet súlyosabb esetekben.

Az Enterococcus okozta húgyúti fertőzés diagnózisa és kezelése

Az orvos felméri a panaszokat és a kockázati tényezőket. Egy egyszerű vizeletvizsgálat kimutathatók a gyulladásra utaló eltérések (fehérvérsejtek, baktériumok, esetenként vér a vizeletben). Vizelettenyésztéssel azonosítani lehet az Enterococcus faját, ez azért fontos, mert az Enterococcus fajok természetes vagy szerzett antibiotikum-rezisztenciája miatt a kezeléshez megfelelő antibiotikum kiválasztását a vizelettenyésztés és az antibiotikum-érzékenységi vizsgálat (antibiogram) alapján végzik.

A kezelés mindig a tünetek súlyosságától és a tenyésztési eredménytől függ. Enyhe, szövődménymentes húgyúti fertőzés esetén szájon át szedhető antibiotikum alkalmazható, amelyre a baktérium érzékeny. Súlyosabb fertőzés vagy vesemedence-gyulladás esetén kórházi kezelés és intravénás antibiotikum adása is szükségessé válhat. A legtöbb Enterococcus okozta húgyúti fertőzés megfelelő, célzott antibiotikum-kezeléssel jól gyógyítható. Kezelés nélkül azonban a fertőzés a vesékre terjedhet, illetve ritkán a véráramba is bekerülhet, ami súlyos szövődményeket okozhat.