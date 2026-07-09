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Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 9.)
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Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 9.)

Pénzcentrum
2026. július 9. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. július 9.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

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Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 359.82 Ft
CHF: 390.13 Ft
GBP: 421.94 Ft
USD: 314.7 Ft

<h2>Skandináv lottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. július 8.<br> A Skandináv lottó nyerőszámai a 28. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>7, 12, 14, 22, 30, 31, 34</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 7-es találat: 0 db<br> 6-os találat: 64 db<br> 5-ös találat: 2783 db<br> 4-es találat: 35380 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 45350 Ft
MOL: 3948 Ft
RICHTER: 12010 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.07.10: Általában gomolyfelhős, napos idő várható, északkeleten nem zárható ki zápor. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum általában 11 és 17, a csúcsérték 24 és 31 fok között alakul.

2026.07.11: Többnyire gomolyfelhős, napos idő várható, északkeleten nem zárható ki zápor. Az északias szél élénk, helyenként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 11 és 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

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Akciók

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