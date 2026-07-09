Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 9.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. július 9.

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Lukrécia

Friss hírek

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Befektetés, tőzsde

Skandináv lottó A sorsolás dátuma: 2026. július 8.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 28. héten emelkedő számsorrendben a következők:

7, 12, 14, 22, 30, 31, 34

Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 64 db

5-ös találat: 2783 db

4-es találat: 35380 db



OTP: 45350 Ft

MOL: 3948 Ft

RICHTER: 12010 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.07.10: Általában gomolyfelhős, napos idő várható, északkeleten nem zárható ki zápor. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum általában 11 és 17, a csúcsérték 24 és 31 fok között alakul.

2026.07.11: Többnyire gomolyfelhős, napos idő várható, északkeleten nem zárható ki zápor. Az északias szél élénk, helyenként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 11 és 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Megszűnő hideg fronthatásra számíthatunk, emiatt fejfájás, koncentrálási nehézség, vérnyomás-ingadozás még egyeseknél előfordulhat. (2026.07.09)

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