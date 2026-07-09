Már nem csak alkonyatkor kell tartanunk a szúnyogoktól: egyre több az inváziós faj, amelyek nappal is csípnek, ráadásul akár egzotikus betegségeket is terjeszthetnek.
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 9.)
Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. július 9.
Névnap
Lukrécia
Friss hírek
- Nappal is támadnak az új, invazív szúnyogok Magyarországon: egzotikus betegségeket terjeszthetnek
- Így kereshetsz havi 100 ezer forint pluszpénzt: teljesen legális, bárki élhet a lehetőséggel
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- Hiába az orosz gázról való leválás, még durvább kitettségbe keveredett Európa: ennek még nagyon rossz vége lehet
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- Milliókat érhet ez a munkahelyváltás Magyarországon: diploma nem kell, rengeteg embert keresnek – az AI sem váltja ki
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Befektetés, tőzsde
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Országos középtávú előrejelzés
2026.07.10: Általában gomolyfelhős, napos idő várható, északkeleten nem zárható ki zápor. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum általában 11 és 17, a csúcsérték 24 és 31 fok között alakul.
2026.07.11: Többnyire gomolyfelhős, napos idő várható, északkeleten nem zárható ki zápor. Az északias szél élénk, helyenként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 11 és 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
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