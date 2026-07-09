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Drone photo of Csacs district on a foggy autumn morning in City Zalaegerszeg, Hungary
Utazás

Nem várt fordulatot tartogat a hétvégi időjárás Magyarországon: erre jobb, ha mindenki időben felkészül

Portfolio
2026. július 9. 21:03

Kellemes, 30 fok körüli nyári idő várható a hétvégén, ráadásul míg szombaton még a napsütés dominál, vasárnapra már megnövekszik a felhőzet, és az élénk szél mellett elszórtan csapadék is kialakulhat.

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A felfrissülést hozó éjszaka után szombaton túlnyomóan napos, gomolyfelhős időre számíthatunk az északnyugat felől érkező száraz légtömegnek köszönhetően. Záporok és zivatarok estig csak elvétve, elsősorban délnyugaton és északkeleten alakulhatnak ki, miközben a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul.

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Szombat estétől egy kelet felől érkező időjárási rendszer hatására átmenetileg megnövekszik a felhőzet, így vasárnap estig több helyen is előfordulhat időszakos esőzés, bár jelentős mennyiségű csapadékra nem kell számítani. A felhősebb égbolt ellenére a hét utolsó napján is többórás napsütésben bízhatunk, a hőmérséklet pedig 26 és 32 fok között tetőzik majd.

A HungaroMet tájékoztatása szerint az északi, északnyugati szél az egész hétvégén élénk marad, vasárnap pedig helyenként erős széllökésekre is fel kell készülni.
Címlapkép: Getty Images
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