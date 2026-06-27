Most érkezett: rendkívüli bejelentést tett az egészségügyi miniszter

A hétvégére várható rendkívüli hőség miatt óvatosságra intette a szabadtéri rendezvények résztvevőit Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Közösségi oldalán arra figyelmeztetett, hogy a nagy meleg komoly egészségügyi kockázatot jelenthet, ezért mindenki mérlegelje, hogy egészségi állapota alapján biztonságosan részt tud-e venni szabadtéri programokon.

A miniszter kiemelte, hogy az extrém hőség különösen veszélyes az idősekre, a várandósokra, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, valamint a szív- és érrendszeri problémákkal élőkre. Nekik azt javasolja, hogy lehetőség szerint kerüljék a szabadtéri tömegrendezvényeket.

Akik mégis útnak indulnak, vigyenek magukkal elegendő ivóvizet, kerüljék az alkoholfogyasztást, viseljenek világos, szellős ruházatot, fejfedőt, használjanak fényvédőt, és amikor csak lehet, húzódjanak árnyékba. Rosszullét, szédülés, fejfájás, hányinger, mellkasi panasz vagy ájulásközeli állapot esetén azonnal szakítsák meg a tevékenységet, keressenek hűvös helyet, pótolják a folyadékot, és szükség esetén kérjenek segítséget.

A tárcavezető arra is kérte az embereket, hogy figyeljenek egymásra. Ha valakin a hőártalom jeleit észlelik, értesítsék a rendezvény egészségügyi szolgálatát vagy hívják a 112-es segélyhívót. A miniszter szerint a közösségi programok fontosak, de az egészség védelme minden másnál előrébb való.

A Pénzcentrumon arról is olvashat, hova érdemes menni/kikapcsolódni ebben a hőségben.

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Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán