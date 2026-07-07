Már tombol az újabb hőhullám Európában: ekkor éri el Magyarországot a brutál kánikula

A Weather on Maps legutóbbi Facebook-bejegyzésében arról ír, hogy az európai időjárási modellek egy újabb, kiterjedt hőhullám kialakulását valószínűsítik. A kontinens nyugati és déli részein ismét kialakulhat egy úgynevezett hőkupola, amely több országban 40 Celsius-fok körüli vagy azt meghaladó hőmérsékleteket okozhat. Magyarországot ugyanakkor várhatóan nem a hőkupola központja, hanem annak pereme érinti majd.

Ez azt jelenti, hogy bár nálunk is visszatérhet a kánikula, a jelenlegi előrejelzések alapján a hőség időnként hidegfrontokkal és élénkebb széllel szakadhat meg. Emiatt a hőmérséklet ingadozóbb lehet, mint Nyugat- vagy Dél-Európában, ahol tartósabban rekedhet meg a forró levegő. Országos, jelentős csapadékra ugyanakkor továbbra sem mutatkozik sok esély.

A mostani előrejelzések szerint a hét második felétől ismét emelkedhet a hőmérséklet Magyarországon, a déli és keleti országrészeken ismét 35 Celsius-fok körüli csúcsértékek is előfordulhatnak. A modellek ugyanakkor még bizonytalanok, ezért a hőhullám pontos erőssége és időtartama a következő napokban változhat.