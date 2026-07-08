Bár az epicentrum közelében élők érezhették a földmozgást, anyagi károkról eddig nem érkezett bejelentés.
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 8.)
Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. július 8., szerda.
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Országos középtávú előrejelzés
2026.07.09: Gomolyfelhős, napos időre számíthatunk, de a gomolyfelhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Zápor délnyugaton és északkeleten csak kevés helyen alakulhat ki. Az északi, északnyugati szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között valószínű.
2026.07.10: Gomolyfelhős, napos idő várható, északkeleten nem zárható ki zápor. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum általában 11 és 17, a csúcsérték 24 és 31 fok között alakul.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
A légkörben zajló melegedés miatt az időjárás-változásokra érzékenyeknél fejfájás, vérnyomásváltozás jelentkezhet. (2026.07.07)
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