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Újabb településeken vezettek be vízkorlátozást: tilos locsolni, kocsit mosni

Pénzcentrum
2026. június 27. 09:24

A rendkívüli hőség miatt takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot Pest vármegye több településén, mert a kánikula jelentősen megemelte a fogyasztást. A háttérben az áll, hogy az Európa fölé húzódó úgynevezett hőkupola miatt Magyarországon is extrém meleg várható, több helyen a 40 fokot is megközelítheti a hőmérséklet.

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A szolgáltató arra kéri a lakosokat, hogy a legmelegebb napokon lehetőség szerint csak a legszükségesebb célokra használjanak vezetékes ivóvizet. A kertek locsolását, a medencék feltöltését, az autómosást és más nagy vízigényű tevékenységeket érdemes elhalasztani, hogy mindenhol biztosítható maradjon a folyamatos ivóvízellátás.

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A felhívás elsősorban Pest vármegye érintett településeire vonatkozik, ahol a hirtelen megugró fogyasztás nagy terhelést jelent a vízhálózatnak. A szolgáltató szerint a takarékos vízhasználat segíthet elkerülni az ellátási problémákat a hőhullám idején.

A meteorológiai előrejelzések szerint a hétvégén tetőzik a kánikula, a hőkupola hatására országszerte 35 fok feletti, helyenként 40 fok körüli csúcshőmérséklet várható. 
Címlapkép: Getty Images
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