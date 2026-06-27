Az MVM hangsúlyozta, hogy erőművei felkészültek a nyári csúcsidőszakra, a rendszer működését folyamatosan figyelik, és rendkívüli beavatkozásra jelenleg nincs szükség.
Újabb településeken vezettek be vízkorlátozást: tilos locsolni, kocsit mosni
A rendkívüli hőség miatt takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot Pest vármegye több településén, mert a kánikula jelentősen megemelte a fogyasztást. A háttérben az áll, hogy az Európa fölé húzódó úgynevezett hőkupola miatt Magyarországon is extrém meleg várható, több helyen a 40 fokot is megközelítheti a hőmérséklet.
A szolgáltató arra kéri a lakosokat, hogy a legmelegebb napokon lehetőség szerint csak a legszükségesebb célokra használjanak vezetékes ivóvizet. A kertek locsolását, a medencék feltöltését, az autómosást és más nagy vízigényű tevékenységeket érdemes elhalasztani, hogy mindenhol biztosítható maradjon a folyamatos ivóvízellátás.
A felhívás elsősorban Pest vármegye érintett településeire vonatkozik, ahol a hirtelen megugró fogyasztás nagy terhelést jelent a vízhálózatnak. A szolgáltató szerint a takarékos vízhasználat segíthet elkerülni az ellátási problémákat a hőhullám idején.
A meteorológiai előrejelzések szerint a hétvégén tetőzik a kánikula, a hőkupola hatására országszerte 35 fok feletti, helyenként 40 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
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