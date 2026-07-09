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Egészség

Sok magyar életét veszélyezteti egy végzetes hiba: ezt a kritikus időszakot sokan félvállról veszik

Pénzcentrum
2026. július 9. 20:34

Magyarország európai szinten is jó eredményeket ér el a szívinfarktus akut kezelésében, ugyanakkor a betegek egyéves túlélési aránya elmarad a környező országokétól. Erről beszélt dr. Merkely Béla a Semmelweis Egyetem új podcastjében. A kardiológus professzor szerint a sikeres beavatkozások önmagukban nem elegendők, a rehabilitációs időszakban a betegek együttműködése is kulcsfontosságú. A szakember szerint az életmódváltás és az orvosi utasítások betartása jelentősen javíthatná a hosszú távú kilátásokat.

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A szakember szerint különösen fontos időszak a szívinfarktust követő első év, amikor a betegek rehabilitációja zajlik. Ebben az időszakban azonban sokan nem tartják be az orvosi javaslatokat, ami hozzájárulhat a kedvezőtlenebb túlélési mutatókhoz.

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Merkely Béla hangsúlyozta, hogy a szív- és érrendszeri betegségek kockázata jelentősen csökkenthető a megfelelő életmóddal. A rizikófaktorok – például a helytelen táplálkozás, a mozgáshiány vagy más egészségkárosító szokások – kezelésében a betegek aktív szerepe elengedhetetlen.

A podcast beszélgetésében szó esett többek között a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséről, az egészségügyi témájú álhírek veszélyeiről, valamint egy egyszerű állapotfelmérő módszerről, az úgynevezett lépcsőtesztről is.
Címlapkép: Getty Images
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