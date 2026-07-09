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Szórakozás

Nem akart hinni a szemének a búvár: döbbenetes lényt filmezett le a közkedvelt tengerpart közelében

MTI
2026. július 9. 22:03

A világ egyik igen ritka tengeri emlősét, egy földközi-tengeri barátfókát filmezett le egy búvár a montenegrói Budva közelében - számolt be róla a Nova.rs szerb hírportál.

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Martin Beier búvároktató a Budva előtti Sveti Nikola-sziget közelében merült, amikor a távolban mozgásra lett figyelmes. Néhány másodperc elteltével vált világossá számára, hogy egy földközi-tengeri barátfóka úszik előtte nyugodtan az Adria vizében.

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"Nem akartam hinni a szememnek" - idézte fel a ritka találkozást a búvár. Mint mondta, különösen szerencsésnek érzi magát, hogy saját szemével láthatta az állatot. Bár a felvétel minősége nem tökéletes, már maga a találkozás is kivételesnek számít. A búvárok nem közelítették meg az állatot, hanem tisztes távolságból figyelték, amíg lassan eltűnt a tenger kékjében. Beier elmondása szerint a felszínre érve még sokáig csak a különleges élményről beszéltek.

A földközi-tengeri barátfóka (Monachus Monachus) a Természetvédelmi Világalap (WWF) szerint kihalóban van. A vadászat, a tengerek szennyezettsége és az élőhelyek elvesztése miatt mindössze néhány száz egyedre zsugorodott össze a populáció. A legtöbb földközi-tengeri barátfóka a görög és török partoknál él. Montenegró adriai partszakaszán az elmúlt években mindössze néhány alkalommal figyelték meg, ezért minden hiteles észlelés fontos információval szolgálhat az állomány helyzetének nyomon követéséhez - közölte a kotori Tengerbiológiai Intézet.
Címlapkép: Getty Images
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