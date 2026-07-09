Nagy meglepetésre készül a megbukott brit miniszterelnök: ezt szánja búcsúajándéknak a vébére és a hivatala utolsó napjaira

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A kormányfő a tervek szerint a torna döntőjét követően távozik a hivatalából, hogy átadja a hatalmat utódjának - számolt be a BBC.
Keir Starmer brit miniszterelnök utalást tett arra, hogy a brit állampolgárok rendkívüli munkaszüneti napot kaphatnak, ha a nemzeti labdarúgó-válogatott megnyeri a 2026-os világbajnokságot.
Thomas Tuchel együttese szombat este Norvégia ellen lép pályára a negyeddöntőben, míg a torna fináléját július 19-én, vasárnap rendezik New Jerseyben. A várakozások szerint Sir Keir Starmer a döntőt követő napon távozik miniszterelnöki tisztségéből. Amennyiben Anglia bejut a döntőbe, a kormányfő várhatóan a helyszínen tekinti meg a mérkőzést, ami némileg késleltetheti a hivatalos hatalomátadást.
Az esetleges világbajnoki győzelemért járó rendkívüli szabadnappal kapcsolatban Starmer úgy fogalmazott, hogy nem szeretné elkiabálni a dolgot, de azt javasolta, hogy térjenek vissza a kérdésre, amennyiben a válogatott bejut a döntőbe.
A sajtóértesülések szerint a rendkívüli munkaszüneti napot az esetleges angol diadalt követő pénteken, július 24-én tartanák meg. Ehhez azonban a válogatottnak először még sikerrel kell vennie a negyeddöntőt, az elődöntőt, majd magát a finálét is - tekintetbe véve, hogy az ő águkon Argentína szerepel, a másikon pedig vélhetően Spanyolország vagy Franciaország jut majd a fináléba, a feladat nem lesz egyszerű.
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